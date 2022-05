Pourquoi a-t-on besoin d'un esprit critique ?

Chacun perçoit le monde dans lequel il vit à sa manière, à travers un filtre constitué de ses propres valeurs, mais aussi des biais cognitifs qui influencent sa croyance en l'information perçue. Développer son esprit critique s'est prendre du recul avec ses propres filtres et construire son opinion autrement.

Nous sommes tous victimes de nos biais cognitifs

Un biais cognitif est une sorte de filtre de l'information qui cause une altération de notre jugement. Notre décision sera donc par définition faussée par nos croyances trompeuses et faussement logiques.

Si les biais cognitifs sont utiles pour faire un choix et prendre une décision rapidement, lorsqu'il s'agit de gérer une quantité d'informations importantes on peut constater un dysfonctionnement dans le raisonnement, comme lors de la crise sanitaire de la covid-19 par exemple.

Développer l'esprit critique face aux fake news

Dans un monde où l'information circule et inonde notre quotidien, notre cerveau ne peut se faire une opinion qu'approximative et souvent fausse. C'est pour cela que les fake news n'ont jamais été aussi répandues, y compris les plus irrationnelles, car elles répondent à notre intuition, nos émotions et notre sensibilité au risque.

Développer son esprit critique, c'est donc commencer par se méfier de soi-même en ayant conscience de ses limites et en construisant son raisonnement à travers une remise en question permanence de ses croyances.

En savoir plus : "Des têtes bien faites: Défense de l'esprit critique" de Nicolas Gauvrit.