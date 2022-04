Pourquoi faut-il répéter ?

Si dès le plus jeune âge, votre enfant vous demande de répéter toujours les mêmes d'histoire ou qu'il souhaite recommencer encore et encore le même jeu, c'est qu'il vit à chaque fois une nouvelle expérience qui l'aide à faire de nouvelles connexions dans son cerveau.

Quels sont les bienfaits de la répétition ?

Répéter encore et encore les mêmes gestes, qu'il s'agisse de lancer une balle, taper dans ses mains, ou construire une tour, permet à votre enfant d'affiner à chaque fois son mouvement de façon plus précise. C'est d'ailleurs de cette façon qu'il apprend à marcher, courir ou faire du vélo.

Répéter des chansons, des jeux ou des casse-têtes lui permet non seulement de travailler sa mémoire, mais aussi de développer son langage et de prédire ce qui va arriver. C'est de cette façon qu'il expérimente ce qu'il apprend et comprend les conséquences de ses actes.

Utilisez la répétition dans votre routine

Répéter certaines habitudes jour après jour contribue à rassurer votre enfant et lui donner confiance en lui quand il arrive à les exécuter. Qu'il s'agisse donc des repas, de l'habillement, de la sieste ou du bain, n'hésitez pas à répéter les mêmes chansons ou les mêmes jeux pour le rassurer.

Si vous perdez son attention, vous pouvez en profiter pour lui faire travailler sa mémoire en lui demandant des détails de l'histoire que vous lisez par exemple ou en augmentant le niveau de difficulté s'il exécute un jeu très facilement.

