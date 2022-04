Quelles sont les failles psychologiques que cache le tabagisme ?

Croire que fumer une cigarette par jour pendant 10 ans est moins néfaste qu'un paquet pendant un an est une croyance de nombreux fumeurs qui les pousse à sous-estimer grandement le danger de leur consommation.

Les fumeurs sous-estiment largement les seuils de dangerosité

Si le tabagisme est la principale cause de cancer dans le monde, ses conséquences sur la santé sont trop souvent sous-estimées du fait de croyances répandues. D'après une enquête de Santé Publique France (1), si la quasi-totalité des personnes interrogées savent que fumer favorise le cancer, seuls 23 % pensent qu'il existe un risque dès une cigarette quotidienne. Ainsi les "petits fumeurs" de moins de 10 cigarettes par jour pensent trop souvent, à tort, que leur consommation est trop faible pour risquer un cancer dû au tabac.

Pourtant, d'après l'Institut National du Cancer, fumer une cigarette par jour pendant 10 ans fait courir plus de risques que de fumer un paquet par jour pendant un an.

Pourquoi minimise-t-ont les risques ?

Si la plupart des fumeurs se reconnaissent dans une forme de dépendance, les mécanismes addictifs en jeu dans le cerveau les poussent à minimiser le risque à travers différentes croyances pour poursuivre leur consommation. On sait pourtant que plus le tabac est perçu comme nocif pour la santé et plus les tentatives d'arrêt sont couronnées de succès.

C’est ainsi que les fumeurs se rassurent en évoquant leur « moment de plaisir » ou les autres risques qu’ils prennent (pollution, pesticides…), pensant minimiser celui du tabac. Les campagnes de Santé publique et la lutte contre les fausses informations véhiculées par l’industrie du tabac ont ici toute leur place pour informer et aider les fumeurs a prendre conscience du risque réel, surtout chez les plus modestes.

Source :

1. Sante Publique France : "Evolution de la perception des risques du tabagisme en France : Baromètre cancer 2015", Publié le 25 janvier 2019, disponible sur : https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2019/evolution-de-la-perception-des-risques-du-tabagisme-en-france-barometre-cancer-201

2. Institut National du Cancer : https://preventiontabac.e-cancer.fr/