Jeff Bridges guéri du cancer : l'acteur donne de ses nouvelles

L'ESSENTIEL On diagnostique en France 11 000 nouveaux cas de lymphomes chaque année.

Les lymphomes représentent par ordre de fréquence des cancers le 6 e rang survenant chez les hommes et les femmes.

"Je me sens merveilleusement bien." Dans une interview accordée au magazine Closer, l’acteur Jeff Bridges a annoncé être en rémission. Il était atteint d’un lymphome.

"Je n'ai jamais baissé les bras"

"Ce fut une expérience extrêmement compliquée à vivre, mais je n'ai jamais baissé les bras. J'ai toujours gardé l'espoir de m'en sortir. Et je suis surtout extrêmement reconnaissant de tout l'amour que j'ai pu recevoir du public depuis mon diagnostic" a-t-il raconté.

"Durant ce genre d'épreuves, vous avez l'impression d'être testé en permanence. Toute votre philosophie et votre spiritualité sont remises en question. Mais cette épreuve m'a permis de gagner en maturité (...) Tomber malade m'a davantage fait prendre conscience que la vie était précieuse et m'a permis d'avoir une vision plus claire, plus intelligente de ce qui fait notre existence", témoigne encore la star de 72 ans.

Qu'est-ce qu'un lymphome ?

Près de la moitié des cancers du sang sont des lymphomes, avec environ 80 % de lymphomes non hodgkinien (LNH) et 20% de lymphomes hodgkiniens (LH). "Les lymphomes se caractérisent par la prolifération excessive des lymphocytes (B le plus souvent ou T) au niveau des ganglions, du foie, de la rate, et plus rarement d'autres organes, provoquant une augmentation de leur taille. Les principaux symptômes consistent donc en un développement de la taille des ganglions", précise l’Institut curie.

Le diagnostic repose sur l’analyse de la biopsie des ganglions atteints. Des examens d’imagerie – scanners et pet-scanners – seront également réalisés pour évaluer l’extension de la maladie dans l’organisme.