Que faire lorsqu'il jette sa nourriture ?

S'il est normal pour tous les enfants de faire les dégâts quand ils apprennent à manger avec les doigts, une cuillère ou une fourchette, certains ont aussi tendance à jeter la nourriture par terre. Si vous le laissez faire, il peut penser qu'il s'agit d'un jeu, il y a donc préférable d'intervenir.

Pourquoi jette-t-il sa nourriture par terre ?

S'il a tendance à jeter sa nourriture par terre, c'est qu'il veut envoyer un message à votre intention. Il est possible qu'il n'ait plus faim ou bien qu'il souhaite prendre le contrôle de son assiette en mangeant avec la cuillère par exemple.

Dans certains cas, c'est tout simplement qu'il veut attirer votre attention, c'est pourquoi il est préférable de lui montrer qu'il peut l'obtenir d'une façon positive et non pas par une punition. Enfin, la nourriture peut devenir un jeu, surtout si vous avez tendance à vous en amuser et rire quand il le fait.

Comment réagir ?

Avant chaque repas, commencez déjà par rappeler les consignes à votre enfant en lui expliquant que la nourriture va dans la bouche et que s'il n'a plus faim elle reste dans l'assiette. Pour appuyer votre propos n'hésitez pas à vous mettre à sa hauteur, regardez le dans les yeux et essayez de toucher son bras. Vous pouvez vérifier qu'il a bien compris en lui demandant par exemple où va la nourriture.

Si malgré tout il lance la nourriture, n'hésitez pas à lui retirer son assiette en lui disant que cela ne se fait pas tout en gardant une attitude calme et en évitant de l'encourager à jouer. Vous pouvez aussi par exemple manger avec lui pour lui montrer le bon comportement à table et le féliciter lorsqu'il ne lance pas sa nourriture.

En savoir plus : « A table Emma ! » de Hélène Chetaud.