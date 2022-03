Comment vous détendre avec votre enfant ?

Entre l'école, les devoirs, les activités sportives, le travail et les tâches ménagères, les parents et les enfants disposent souvent de peu de temps pour se reposer. Pourtant, apprendre à votre enfant à ralentir son activité permet de limiter l'anxiété et de favoriser son bien-être.

Prendre le temps de diminuer le stress

Faire des activités qui permettent à votre enfant d'apprendre un état de calme est essentiel pour l'aider à mieux gérer son stress et récupérer de sa fatigue. Pour cela, vous pouvez par exemple vous amuser avec des activités manuelles permettant de créer avec les mains (peinture au doigt, pâte à modeler, dessin, jeux dans le sable...) permettant de laisser s'exprimer la créativité.

Après une séance d'activité physique, prévoyez une période de détente est de retour au calme grâce à un simple câlin ou des méthodes de relaxation comme des étirements, du yoga ou des exercices de respiration. À tout âge il existe des exercices accessibles qu'il peut apprendre et utiliser quand il est anxieux ou surexcité.

Se détendre pour renforcer l'attachement

Faire une activité au calme, parfois avec un câlin ou un massage, permet de sécréter l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, à la fois chez les parents et les enfants. Si bien sûr tous les enfants ont besoin d'activité tous les jours, en particulier en plein air, prendre aussi le temps d'écouter de la musique douce, de prendre un bain ou de créer une atmosphère de détente renforcera aussi le lien.

Si vous avez du mal à apaiser votre enfant, commencez par lui montrer l'exemple en diminuant la tonalité de votre voix, en ralentissant vos gestes et éventuellement on est proposant un câlin ou des caresses à la nuque ou aux tempes par exemple.

En savoir plus : "Temps calme ! Quand la méditation aide les petits à se concentrer" de Gilles Diederichs.