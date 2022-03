Récompenser son enfant avec des aliments, est-ce une bonne idée ?

S'il est parfois tentant de récompenser son enfant quand il a été sage avec un bonbon ou un biscuit, ce n'est pourtant pas une bonne façon de l'éduquer vis-à-vis de son alimentation. Au contraire, il est préférable de le récompenser avec d'autres objets.

Éviter de donner une échelle de valeur aux aliments

En récompensant son enfant avec un aliment, vous lui faites comprendre que certains aliments ont plus de valeur que d'autres, engendrant ainsi l'idée que les repas ont moins d'intérêt. Cette pratique l'incite à manger pour toutes sortes de raisons que son appétit, et risque de l'entraîner vers des troubles du comportement alimentaire.

Si bien sûr il peut manger des gâteaux ou des bonbons à l'occasion, il est préférable de les associer à des événements spéciaux comme des fêtes ou les anniversaires par exemple. Pour éviter de donner de la valeur à certains aliments, n'hésitez pas à aussi proposer des aliments sains et nourrissants qui peuvent être aussi associés au plaisir et à la fête.

Utiliser d'autres récompenses

Si votre enfant c'est bien tenu au magasin ou qu'il a été aux toilettes pour faire pipi et que vous souhaitez le récompenser, préférez lui donner un autocollant ou un objet à collectionner par exemple pour qu'il comprenne que vous êtes fier de lui. Cependant, n'oubliez pas que la meilleure des récompenses reste les mots gentils et les câlins.

En savoir plus : "Quand ça va quand ça va pas - leur alimentation: Leur alimentation expliquée aux enfants (et aux parents)" de Thierry Marx et Laure Monloubou.