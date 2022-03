Un record de dons d’ovules et de spermatozoïdes enregistré en 2021

L'ESSENTIEL Il existe plusieurs techniques d'assistance médicale à la procréation : l’insémination artificielle, la fécondation in vitro ou l’accueil d'embryon.

En 2021, environ 600 hommes ont donné leurs spermatozoïdes et 900 femmes ont donné leurs ovocytes.

Près de 2 300 consultations ont été réalisées l'an dernier en vue d’une assistance médicale à la procréation (AMP) avec don de spermatozoïdes par des couples de femmes et des femmes seules.

En septembre dernier, la procréation médicalement assistée (PMA) a été étendue à toutes les femmes. En clair, depuis l'adoption de la loi de bioéthique, fin juin, l’ensemble des techniques médicales pour avoir un enfant est proposé aux femmes seules ou homosexuelles. Pour faire face à la hausse de la demande, l'Agence de la biomédecine avait lancé une campagne de sensibilisation pour encourager les dons de gamètes. Cette initiative a porté ses fruits car les dons d’ovules et de spermatozoïdes ont atteint un record en France en 2021, selon des données collectées par l’instance auprès de plusieurs centres.

Environ 600 donneurs masculins et 900 donneurs féminins

"Près de 600 hommes ont donné leurs spermatozoïdes en 2021. Il s’agit du maximum enregistré à ce jour, le niveau le plus élevé précédemment s’établissant à 404 donneurs en 2017", peut-on lire dans le communiqué de l'Agence de la biomédecine. Même constat du côté des dons d’ovules. D’après les données, près de 900 femmes ont donné leurs ovocytes l’an dernier. Il s’agit également du niveau le plus élevé jamais enregistré, le dernier plus haut niveau recensé était de 836 en 2019. Les données concernant le nombre de dons de gamètes ont été en partie extrapolées car tous les centres de PMA n’ont pas fait remonter leurs chiffres.

Une hausse des demandes de PMA pour toutes en 2021

Avec l’extension de la procréation médicale assistée pour toutes les femmes, les demandes étaient elles aussi en plein essor. Près de 6.800 nouvelles demandes de premières consultations de la part de couples de femmes et de femmes seules en vue d’une assistance médicale à la procréation (AMP) avec don de spermatozoïdes ont été enregistrées en 2021, dont 47 % provenant de couples de femmes et 53 % provenant de femmes seules, ont détaillé l'Agence de la biomédecine. C’est "plus du double de ce que nous avions anticipé à l’issue de la première année d’application de la loi", a déclaré Olivier Véran, le 23 février.