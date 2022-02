Comment aider votre enfant à raisonner ?

Raisonner, c'est-à-dire penser à une situation ou un problème et identifier les éléments pour faire le lien entre eux, est compliqué pour les plus petits. L'aider à développer ses capacités de raisonnement peut se faire grâce à tout un tas de stimulations au quotidien.

Pourquoi l'aider à raisonner ?

Si le bébé commence déjà à résonner autour de certaines situations, c'est surtout vers l'âge de 2 ans qu'il se met à résoudre un problème et vers l'âge de 4 ans ou 5 ans qu'il commence à réfléchir à des situations plus compliquées. L'aider dans son raisonnement lui permet d'avoir des bonnes relations avec les autres, de mieux comprendre ses émotions, et de mieux adapter sa réaction.

Comment l'aider à raisonner ?

Avant l'âge de 2 ans, c'est surtout en cachant un objet et en lui demandant de le chercher, ou bien en lui faisant découvrir des objets qui s'empilent ou qui ont des textures différentes que vous pouvez l'aider à raisonner.

Jusqu'à 3 ans, vous pouvez commencer à lui faire faire des casse-têtes, des jeux de différences ou d'associations d'objet selon leur couleur, leur taille, ou leur fonction par exemple.

Après 3 ans, il peut commencer à faire des jeux de mémoire, des devinettes, des jeux de rôle, des jeux de construction ou d'imagination avec différents objets.

Parler et jouer avec son enfant lui permet de développer son raisonnement à travers différentes situations. Pour le stimuler, vous pouvez par exemple lui demander son avis sur des petites choses accessible pour son âge et lui poser des questions pour le faire réfléchir à haute voix.

En savoir plus : "Des jeux pour s'entraîner à raisonner" de Roger Rougier.