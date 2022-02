Pourquoi certaines femmes ont du mal à avoir un orgasme ?

Si la moitié des Françaises a des difficultés à atteindre l'orgasme lors des rapports, c'est que le désir sexuel féminin est non seulement physique, mais aussi en lien avec la confiance en soi et la charge mentale. Être trop préoccupée par des ruminations empêche de trouver son plaisir.

Mettre de côté les pensées intrusives

Cette baisse de la satisfaction sexuelle et orgasmique des femmes ne concerne pas seulement les Françaises mais aussi de nombreuses femmes à travers le monde. L'une des explications principales est qu'elles n'arrivent pas à trouver une détente psychologiquement suffisante pour être dans le plaisir du moment présent. En cause principalement la charge mentale, et le fait de se sentir envahies par des pensées intrusives ou négatives qui les empêchent de se consacrer à leur plaisir.

Ces pensées négatives intrusives peuvent aussi tourner autour de l'apparence physique et de la peur du jugement que peut porter le ou la partenaire. Environ la moitié des femmes moyennement satisfaites de leur physique aurait souvent des difficultés à atteindre l'orgasme.

Et s'il fallait remettre en question certaines pratiques ?

Faire passer le plaisir de l'homme avant celui de la femme est un "devoir" encore ancré dans certains couples et ne laisse pas la place a beaucoup de femmes pour explorer leur propre plaisir. Une sexualité encore trop tournée vers la pénétration qui manque de simulation clitoridienne participe aussi au blocage et à la frustration.

En savoir plus : "Jouissance Club : Une cartographie du plaisir" de Jüne Plã.

