Comment arrêter de se comparer aux autres parents ?

Si les parents ont tous besoin de se comparer aux autres pour tenter de se rassurer vis-à-vis de leurs capacités parentales, ils peuvent vite se sentir dévalorisés ou insatisfaits et penser qu'ils ne sont pas à la hauteur. Pour éviter cela, il est préférable de mettre l'accent sur ses forces et garder en tête que chaque famille est unique.

Qu'est-ce qui se passe quand on se compare aux autres parents ?

Se comparer en tant que parents, ou comparer ses enfants aux autres, permet de savoir où se situer dans le développement ou le comportement à adapter. Cependant oublier sa propre personnalité et vouloir faire à tout prix comme les autres peut être particulièrement malsain et affecter l'estime de soi.

Comment faire pour éviter de se comparer ?

Avant toute comparaison, souvenez-vous que chaque enfant est unique à travers sa personnalité et ses besoins en fonction des moments et de ce qu'il se passe dans son quotidien. Si bien sûr avoir quelques repères du développement de l'enfant et se renseigner sur l'éducation en demandant aux autres peuvent aider, mais sachez prendre du recul en reconnaissant la singularité de votre enfant et de la relation que vous avez avec lui.

Plutôt que de se comparer aux autres, comparez-vous avec vous-même en essayant d'améliorer votre comportement avec des objectifs réalistes. De même pour votre enfant, l'important est de l'encourager à progresser de façon générale, indépendamment des autres, en prenant en compte de ses besoins, de sa personnalité et de ses envies.

En cas de doute sur ce qui est normal ou pas, adressez-vous à un professionnel de l'éducation, de la psychologie ou de la santé par exemple.

En savoir plus : "Le développement de l'enfant au quotidien: De 0 à 6 ans" de Francine Ferland.