Comment guérir totalement son enfant d'une allergie à l'arachide

L'ESSENTIEL L’arachide est une légumineuse très courante qui se retrouve dans de nombreux aliments : céréales, pains, lait, yaourts, boissons, sauces...

0,7% de la population française y est allergique.

Alors que les réactions allergiques à l’arachide peuvent être très graves, voire mortelles, des chercheurs ont réussi à guérir des enfants souffrant de ce problème d’intolérance. Leurs résultats viennent d’être publiés dans The Lancet.

Une fenêtre d'opportunité

"Notre recherche indique qu’une fenêtre d'opportunité dans la petite enfance existe pour soigner l'allergie à l'arachide via une immunothérapie orale", déclare Anthony S. Fauci, directeur du National Institute of Allergy and Infectious Diseases. "Nous espérons que les résultats de cette étude permettront de développer des modalités de traitement qui réduiront l’allergie aux arachides chez les enfants et la charge mentale qu’elle représente au quotidien", poursuit-il.

Près de 150 enfants américains âgés de 1 à 3 ans ont participé à son essai. Seuls les petits ayant eu une réaction allergique après avoir ingéré un demi-gramme de protéines d'arachide (environ une cacahuète et demi) ou moins ont été inclus dans la cohorte. Ils ont été répartis au hasard pour manger, pendant deux ans et demi, soit de la farine contenant des protéines d'arachide, soit une farine placebo d'apparence similaire. Les mixtures étaient mélangées à des aliments tels que de la compote de pommes ou du pudding pour en masquer le goût. Personne, à l'exception d'un pharmacien et d'un diététicien participant à l’étude, ne savait qui recevait les différents aliments jusqu'à ce que toutes les données soient recueillies et analysées.

71% des enfants désensibilisés

A la fin de l’expérience, 71% des enfants qui avaient consommé régulièrement de la farine d'arachide étaient désensibilisés, contre seulement 2% de ceux qui avaient ingéré le placebo. La majorité du premier groupe pouvait ainsi manger sans problème 5 grammes de protéines d'arachide.

Dernier enseignement : les bambins les plus jeunes et ceux qui ont commencé l'essai avec des niveaux plus faibles d'anticorps spécifiques à l'arachide étaient les plus susceptibles d'atteindre la rémission allergique.