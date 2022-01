Que faire si votre enfant refuse d'aller à la selle sur le pot ?

C'est en général entre 2 et 4 ans qu'un enfant apprend à être propre. Cependant, s'il tarde un peu, ne le forcez pas mais laissez-le aller à son propre rythme.

Laissez-le faire dans sa couche

Contrairement à une idée reçue, si votre tout-petit ne veut pas faire caca sur le pot, il est préférable de le laisser faire ses selles dans une couche. Dans le cas contraire, il risque de se retenir et de se constiper, ce qui peut causer des douleurs au moment d'aller à la selle.

Pour l'aider, familiarisez-le avec le pot en le mettant près des toilettes et en lui expliquant à quoi il sert. Invitez-le à s'asseoir dessus, même habillé ou y asseoir son jouet. Peu à peu, amenez-le à s'y asseoir à des heures régulières comme par exemple au réveil, après les repas ou avant la sieste ou le coucher.

Évitez à ce moment-là de lui donner un jouet ou un livre et encouragez-le à y rester un peu plus longtemps s'il ne se passe rien mais jamais au-delà de 5 minutes. S'il n'y arrive pas, ne soyez pas déçu et ne dit rien, laissez-le retourner à ses occupations. En revanche s'il arrive, félicitez-le et complimentez-le pour l'encourager.

Quand faut-il consulter ?

Si malgré vos encouragements votre enfant de plus de 4 ans refuse d'aller au pot, n'arrive pas à se retenir ou n'évolue pas en matière de propreté, dans ce cas il est préférable de consulter un médecin généraliste ou un pédiatre pour essayer de trouver les raisons de son refus ou de ses difficultés.

En savoir plus : "Pipi caca prout !" de Jessica Cymerman et Chauvet Isabelle, éditions Thomas.