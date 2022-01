Qu'est-ce que l'aquamation, choisie par Desmond Tutu pour ses funérailles ?

L'ESSENTIEL Desmond Tutu est un archevêque anglican et militant des droits de l'homme sud-africain.

Il reçoit le prix Nobel de la paix en 1984 pour son combat pacifique contre l'apartheid.

L'aquamation est une alternative écologique à la crémation

Le prix Nobel de la paix Desmond Tutu, connu dans le monde entier pour son combat contre l'apartheid, a choisi l'aquamation pour ses funérailles.

Un mélange d'eau et de soude

Si, comme moi, vous n’en aviez jamais entendu parlé jusqu’ici, sachez que l’aquamation est une alternative écologique à la crémation et aux enterrements classiques. Le corps est placé dans un récipient sous pression rempli d'un mélange d'eau et de soude, puis chauffé à 150 °C. Comme le contenant est pressurisé, la solution ne bout pas et se met doucement à décomposer la matière organique pendant plusieurs heures.

Le liquide qui reste après l'aquamation est un mélange stérile de composés organiques, notamment des sels et des acides aminés, qui peuvent être utilisés comme engrais ou neutralisés et rejetés en toute sécurité dans les cours d'eau.

Les forêts détruites par les cercueils

Rien qu’aux États-Unis, les cercueils détruisent environ 1,6 million d'hectares de forêt chaque année. Et si la crémation permet d'éviter une partie de la dégradation des habitats naturels, elle nécessite une énergie considérable pour alimenter le feu et rejette des millions de tonnes de dioxyde de carbone. Parmi ces émissions, on trouve le polluant PM10, qui a été associé à la dépression et au suicide, et le PM2.5, qui est lié à une moins bonne santé cardiaque et pulmonaire, des maladies chroniques et des naissances compliquées.