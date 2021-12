Week-end de Noël : où en est l'épidémie de Covid-19 en France ?

L'ESSENTIEL Ce 24 décembre, 104 611 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures en France.

À ce jour, 1.440 cas d’infection au variant Omicron ont été enregistrés dans l'Hexagone.

Depuis le début de la pandémie fin 2019, il y a eu au moins 5,3 millions de morts dans le monde dus à la Covid-19.

104.611. C'est le nombre de nouveaux cas de Covid-19 enregistrés ce 24 décembre, un record selon Santé Publique France. Une semaine avant, soit le 18 décembre, les autorités sanitaires avaient recensé 58.536 nouveaux cas. Le vendredi précédent, à savoir le 17 décembre, 94.124 personnes ont été testées positives au coronavirus. Le chiffre impressionnant du week-end de Noël peut en partie s'expliquer par le fait que les Français se sont massivement faits testés avant de se réunir en famille.

16.000 personnes hospitalisées à cause de la Covid-19

Autre chiffre préoccupant : le nombre de nouvelles hospitalisations qui s’élèvent à 760 pour les dernières 24 heures, alors que ce chiffre était estimé à 816 la semaine précédente. Parmi eux, 160 personnes ont été admises en soins intensifs ce 24 décembre, contre 190 la semaine dernière. À l’échelle nationale, plus de 16.000 personnes sont actuellement hospitalisées pour une infection au coronavirus, dont 3.282 en réanimation. Durant ce week-end de Noël, 84 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures, contre 86 la semaine précédente.

1.440 cas d’Omicron en France

En France, le taux d’incidence dépasse 640, soit le nombre de cas par semaine pour 100 000 habitants. Selon le point épidémiologique de Santé Publique France du 23 décembre, 1.440 cas confirmés par séquençage d’infection au variant Omicron ont été recensés dans l’Hexagone. Face à cette cinquième vague, le président de la République, Emmanuel Macron, doit présider un nouveau conseil de défense sanitaire ce lundi 27 décembre et, en parallèle, un conseil de défense sanitaire aura lieu le même jour. À la fin de celui-ci, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, devrait faire une conférence de presse.

De nouvelles mesures sanitaires en Europe

Plusieurs pays d’Europe ont déjà pris de nouvelles mesures sanitaires pour lutter contre la hausse des cas de Covid-19 et la circulation active du variant Omicron. Le port du masque en extérieur est, par exemple, de nouveau obligatoire en Espagne et en Grèce. Par ailleurs, les habitants de Catalogne vivants dans les villes de plus de 10.000 habitants, où l'incidence dépasse 250 cas pour 100 000 habitants sur sept jours, n’ont plus le droit de sortir entre 1h et 6h du matin, sauf pour motif impérieux. Et, comme en France, les discothèques sont fermées jusqu'à nouvel ordre.

L’un des piliers de la lutte contre la Covid-19 est la vaccination. Actuellement en France, plus de 49 millions de personnes sont vaccinées et plus de 21 millions ont reçu leur dose de rappel… Cette semaine, l’Équateur a rendu la vaccination obligatoire dès l’âge de cinq ans. Il s'agit la première mesure de ce type dans le monde.