Grippe : l’épidémie gagne du terrain en France métropolitaine, en Outre-mer et à Mayotte

L'ESSENTIEL L'Occitanie est désormais en phase épidémique et quatre autres départements de métropole en phase pré-épidémique, selon le bilan hebdomadaire de Santé publique France.

La grippe n'épargne pas les régions d'Outre-mer. La Réunion est en phase pré-épidémique et Mayotte en phase épidémique.

La Covid-19 n’est pas la seule menace à planer sur les fêtes de fin d’année. Selon le dernier bulletin hebdomadaire de Santé publique France, la grippe est à un stade pré-épidémique dans plusieurs régions de l’Hexagone, ainsi qu’en Outre-mer.

Alors qu’aucune région de métropole n’était en phase épidémique au début du mois, l’agence sanitaire souligne une "poursuite de l’augmentation des indicateurs grippe" pour la semaine du 13 décembre. Parmi ces indicateurs, une augmentation de la proportion de syndromes grippaux parmi les consultations de SOS Médecins, en augmentation par rapport à la semaine précédente : de 2,1 à 2,5 %. Cette même semaine, 1 901 passages aux urgences pour grippe ou syndrome grippal ont été observées (contre 1 213 la semaine précédente), et 171 hospitalisations, soit une hausse de 71 % par rapport à la semaine du 6 décembre 2021. L’augmentation du nombre de passages aux urgences concerne essentiellement les moins de 15 ans.

Plusieurs régions en phase pré-épidémique

Certaines régions sont davantage touchées que d’autres par l’activité grippale. Ainsi, les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Val-de-Loire et Nouvelle-Aquitaine sont en phase pré-épidémique tandis que l’Occitanie est en phase épidémique. Toutefois, des disparités départementales sont observées avec des niveaux de circulation déjà importants à l’est de la région (Hérault et Gard) et des niveaux plus faibles mais en augmentation à l’ouest de la région. Par ailleurs, l’Île-de-France est en phase pré-épidémique la semaine du 6 décembre, rappelle l’agence sanitaire.

Les départements et régions d’Outre-mer ne sont pas épargnés par la grippe. La Réunion reste en phase pré-épidémique. Si le nombre de passages aux urgences pour syndrome grippal était en augmentation mi-décembre, aucune hospitalisation n’a toutefois été

déclarée. Aucun cas grave n’a par ailleurs été admis en réanimation ces 4 dernières semaines.

Mayotte est quant à elle en phase épidémique depuis plusieurs semaines, mais le nombre de cas confirmés continue de croître. Selon Santé publique France, le nombre de passages aux urgences pour syndrome grippal était également en augmentation avec 14 passages aux urgences contre 3 la semaine précédente.

Quelles précautions contre la grippe ?

Les précautions à prendre pour éviter de tomber malade de la grippe sont similaires à celles édictées contre la Covid-19. Il est ainsi recommandé de bien se laver les mains, d’éviter de se toucher les yeux, le nez ou la bouche et de se tenir à l’écart des personnes malades. En cas de symptômes, il est préférable de s’isoler et de prendre rendez-vous avec son médecin.

Enfin, se faire vacciner tous les ans est le moyen le plus efficace de se protéger contre la grippe et ses complications graves. La vaccination est vivement recommandée pour les femmes enceintes, à tous les stades de la grossesse, ainsi que pour les enfants âgés de 6 mois à 5 ans, les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques et le personnel de santé.