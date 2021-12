Regret d'être parent : l'ultime tabou ?

Si regretter d'avoir un enfant a été un tabou ultime pendant des siècles, ces dernières années de nouvelles recherches montrent ce qu'il se passe vraiment pour ces parents. Presque un parent sur 10 serait ainsi concerné sans pour autant remettre en cause l'amour pour ses enfants.

Que disent les études ?

S'il n'existe pas encore d'étude française sur ce sujet, une étude polonaise récente auprès de 1175 et 1280 parents de moins de 40 ans ayant au moins un enfant s'est interrogé sur le regret d'avoir un enfant. Dans le premier échantillon ils étaient près de 14 % et dans le second près de 11 % à avouer leur regret.

Ces chiffres, certes un peu plus élevés que ceux rapportés par d'autres études, notamment aux États-Unis et en Allemagne dans lesquelles 7 à 8 % des parents préféreraient ne pas avoir d'enfant, commencent à lever le tabou pour tous ces parents.

Quels sont les parents qui regrettent d'avoir un enfant ?

Si pour certains parents les regrets sont liés aux premières années, pour d'autres ce sentiment persiste, y compris en devenant grands-parents, sans que cela ne remette en cause l'attachement et l'amour pour leurs enfants. En analysant les raisons, les mères autant que les pères mettent souvent en avant l'éloignement de leurs buts personnels ou la perte d'identité.

Si certains regrettent à cause d'un couple fragile ou de difficultés financières, pour d'autres c'est le perfectionnisme ou le regret de l'insouciance de leur vie sans enfant qui est mis en avant. Un état d'épuisement parental peut aussi en être la cause et pourrait éventuellement être évité en informant et en préparant mieux les parents sur leur parentalité.

Source :