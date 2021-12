La poupée, autant pour les garçons que pour les filles ?

Si traditionnellement la poupée était offerte aux filles, elle a au contraire de nombreux bienfaits à apporter aussi aux garçons. Que ce soit pour développer le langage, les habilités sociales, la motricité ou encore l'imagination, la poupée est loin d'être un jouet genré.

Offrir une poupée aussi aux garçons

Tous les experts du développement s'accordent sur les bienfaits de la poupée sans distinguer son sexe, ou sa nationalité. Au contraire, faire choisir aussi une poupée aux garçons leur permet de la câliner, de l'habiller, de la nourrir, de la mettre sur le pot ou de la promener.

En reproduisant ainsi les événements de sa vie quotidienne, l'enfant laisse aller sa créativité et lui invente des histoires avec des rôles différents qui lui permettent de projeter ses émotions et d'enrichir son imagination.

Quelle poupée choisir en fonction de l'âge ?

Si avant 18 mois la poupée reste un jouet qui apporte sécurité et réconfort, après cet âge, les plus petits l'utilisent pour imiter ce qu'ils observent dans l'entourage, la câliner ou la bercer. Choisissez la plutôt molle et confortable, surtout s'il dort avec.

À partir de 2 ans, la poupée devient un partenaire de jeu avec laquelle les enfants aiment faire semblant d'être la maman ou le papa. Ils reproduisent ce qu'ils vivent et expriment leurs émotions en jouant les scènes avec leurs poupées. Là encore une poupée légère et pas trop grande permettra de l'habiller et de la déshabiller plus facilement.

À partir de 3 ans les enfants inventent des histoires plus longues et plus complexes et aiment interagir avec les poupées des autres. À cet âge une poupée solide avec des accessoires permet de développer les scénarios à l'infini.

En savoir plus : "Au cœur des émotions de l'enfant : Comment réagir aux larmes et aux paniques" de Isabelle Filliozat, éditions Marabout.