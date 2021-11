Pourquoi l'odeur des bébés déclenche l'agressivité des femmes (mais pas des hommes)

L'ESSENTIEL Les nourrissons sécrètent une substance chimique découverte récemment et appelée «hexadécanal» (ou HEX).

L'odeur des bébés est essentiellement sécrétée par leur cuir chevelu

L'agressivité provoquée chez les mères accroit leurs réflexes de défense de leur progéniture

L’odeur des bébés provoque de l'agressivité chez les femmes et calme les hommes. Ce sont les résultats surprenants d’une nouvelle étude publiée dans le journal ScienceAdvances.

Cuir chevelu

Premier enseignement de cette recherche internationale, l'hexadécanal (ou l’odeur corporelle chimique) se situe surtout au niveau du cuir chevelu des nouveau-nés. "Les bébés ne peuvent pas communiquer par le langage, la communication chimique est donc très importante pour eux", détaille un des auteurs de l’essai Noam Sobel, de l'Institut national Azrieli d'imagerie et de recherche cérébrale (Israël).

Deuxième découverte, faite grâce à l’analyse de l'activité cérébrale de 200 personnes via l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle : «L'hexadécanal, semble-t-il, affecte les hommes en ce sens qu'il y a plus de régulation sociale, que leur agressivité est maîtrisée et qu'elle leur sert de signal indiquant “calme-toi”; tandis que chez les femmes, la régulation diminue et cela peut être considéré comme un signal indiquant “lâche-toi”», rapporte Eva Mishor, directrice de l'étude.

Pour survivre

Pourquoi un tel phénomène ? Les chercheurs émettent l’hypothèse que ce que provoque l’odeur des bébés chez leurs parents les aiderait à survivre. "En tant que bébé, il est dans votre intérêt de rendre votre mère plus agressive et de réduire l'agressivité de votre père", estime Noam Sobel. Chez les animaux sauvages, les pères agressifs ont en effet tendance à tuer leur progéniture, tandis que les mères agressives ont plutôt tendance à les protéger.