De quel handicap souffre le chanteur Amir ?

L'ESSENTIEL En 2014, alors qu'il était candidat dans la troisième saison de The Voice, Amir avait été contraint de révéler son handicap à sa coach Jenifer.

Il n'était en effet pas très à l'aise lors des répétitions.

"Depuis ma naissance, et encore aujourd'hui, je n'entends que d'une oreille, l'oreille gauche". Dans un entretien accordé à Télé-Loisirs, le chanteur Amir s’est confié sur son handicap. "Cette oreille déficiente n'avait pas non plus le même aspect. À seize ans, j'ai donc subi une opération de chirurgie esthétique, qui lui a redonné un aspect normal", poursuit la star de la musique révélée par The Voice.

Il assure aussi ne pas vivre cette particularité comme un handicap : "je le dois à la mère. Elle a su m'enlever de la tête toute possibilité que ce le soit". "Je ne connais pas la stéréo, mais ce n'est pas si difficile que cela à gérer. Je fais juste attention aux lieux bruyants et veille à préserver mon oreille opérationnelle, mon instrument de travail le plus précieux...", a-t-il aussi déclaré.

10 millions de Français ont des problèmes d'audition

Après 50 ans, une personne sur trois ont des difficultés auditives, et plus d'une sur deux après 80 ans. Au total, en France, 10 millions de personnes ont des problèmes d'audition, soit 16 % de la population. 8,6 % des personnes sourdes souffrent de répercussion sur leur vie quotidienne.

"Les personnes n'ayant pas de connaissance particulière sur l'audition et la surdité se représentent souvent les choses de manière binaire : entendre parfaitement ou ne rien entendre. En réalité, l'audition est une fonction qui peut être plus ou moins altérée et il existe différents degrés de surdité (légère, moyenne, sévère, profonde, totale)", précise le site Surdi.info.