Quelles sont les peurs les plus courantes pendant la grossesse ?

La grossesse est une période de changement à la fois sur le plan hormonal, émotionnel et physique, qui peut être source de préoccupations et d'anxiété. En fonction du trimestre, les sources de préoccupation varient.

Les principales sources d'anxiété chez les futures mères

Les préoccupations autour de la santé du bébé ou la peur de le perdre sont particulièrement importantes tout au long de la grossesse. Vient ensuite la peur d'accoucher, d'autant plus si une expérience traumatisante a été vécue auparavant.

Si se poser la question d'être une bonne mère et d’être capable de s'occuper de son enfant revient aussi très souvent c'est parce que la grossesse renvoie à sa propre histoire familiale et les difficultés éventuellement rencontrées. Enfin les préoccupations autour de l'apparence physique, et en particulier de la silhouette, sont aussi très importantes, du fait des modifications physiques.

Comment surmonter ses peurs pendant la grossesse ?

Si pour certaines femmes la peur prend des proportions incontrôlables, pour d'autres il s'agit d'une anxiété positive qui permet d'éviter certains comportements à risques pour le bébé, aide à prendre ses responsabilités et planifier l'arrivée de l'enfant. Apprendre à la gérer grâce par exemple à des exercices de respiration et de relaxation, des habitudes saines et une activité physique régulière permet de faire de sa peur un allié.

Si vraiment on se sent débordée est envahie, dans ce cas une consultation, et éventuellement un suivi, auprès d'un psychologue, d'un gynécologue ou d'une sage-femme est utile pour ne pas laisser empirer la souffrance.

En savoir plus : "Le guide indispensable pour devenir maman sans avoir peur" de Sandrine Dury, éditions Leduc.s.