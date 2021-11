Les ultrasons peuvent modérer les crises d'épilepsie

L'ESSENTIEL L'épilepsie est la deuxième pathologie neurologique la plus fréquente en France aujourd'hui.

On estime officiellement à 600 000 le nombre de patients de tous âges atteints d'une forme d'épilepsie.

Parmi ces malades, 30 % ont une forme d'épilepsie résistante aux traitements.

Les ultrasons pourraient aider à prévenir les crises chez certains patients épileptiques, selon une nouvelle recherche publiée dans Epilepsia.

Six malades résistants aux médicaments testés

Les ultrasons, qui peuvent être utilisés pour cibler de manière non invasive les circuits du cerveau, peuvent notamment être bénéfiques pour certains épileptiques dont les crises ne se traitent pas avec des médicaments standards. Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont testé les ultrasons sur six malades résistants aux médicaments. Sur six patients, deux ont eu moins de crises d’épilepsie dans les trois jours qui ont suivi le traitement par ultrasons. Une personne a en revanche eu des crises plus fréquentes.

Les tests d'imagerie effectués après le traitement n'ont révélé aucun effet négatif des ultrasons sur le cerveau. Un malade a déclaré avoir ressenti une chaleur au niveau du cuir chevelu pendant le traitement, et un autre a souffert de troubles temporaires de la mémoire qui se sont résorbés en trois semaines.

Des régions cérébrales plus profondes

"Les ultrasons peuvent accéder à des régions cérébrales plus profondes et se concentrer sur la cible principale du réseau épileptique dans une approche relativement moins invasive", conclut l'auteur principal de l’essai Hsiang-Yu Yu, qui travaille dans un hôpital de Taipei, à Taïwan. "Cela donne un nouvel espoir aux patients souffrant d'épilepsie résistante aux médicaments".

L'épilepsie est un trouble neurologique cérébral causé par le fonctionnement anormal transitoire de cellules nerveuses cérébrales (des neurones). Ce fonctionnement excessif et simultané des neurones donne pour résultat des décharges "électriques" soudaines, qui se traduisent cliniquement par les crises épileptiques.