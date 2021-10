Comment l'échec participe-t-il à la réussite ?

Depuis la naissance, nous avons tous échoué un nombre de fois incalculable avant de maîtriser la marche, la lecture ou le calcul. Si nous avons tous tendance à vouloir mettre en lumière la réussite c'est justement pour garder dans l'ombre les échecs qui ne sont en réalité que des tentatives qui n’ont pas atteint leur objectif.

L'échec est une leçon de vie

Quel que soit l'échec, et même s'il semble ne rien nous apprendre, il nous permet à tous de nous enrichir de potentialités. C'est en essayant sans succès que l'on utilise son l'imagination et des détours pour aboutir à son objectif.

En cela l'échec est une véritable leçon de vie qu'il convient d'accueillir et de considérer pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une tentative qui n'a pas fonctionné. En tirant les leçons nécessaires, la remise en question pousse à redécouvrir ses propres ressources et essayer à nouveau mais de façon différente.

Échouer ne veut pas dire qu'on est un "raté"

Souvent confondus, l'échec et le sentiment d'échec sont tout à fait différents. Si le premier correspond en une action qui n'a pas atteint son objectif, le deuxième renvoie à un cortège d'émotions négatives difficiles qui ont tendance à faire perdre toute confiance en soi.

Même en cas de divorce, de licenciement ou de projet avorté, il est toujours possible de comprendre pourquoi on a échoué et en extraire quelque chose d'utile pour avancer et se remettre en question. Reconnaître qu'on a raté, sans s'identifier à l'échec mais en prenant suffisamment de recul, permet d'en tirer le meilleur.

En savoir plus : "Les Vertus de l'échec" de Charles Pépin, éditions Pocket.