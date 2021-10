Santé mentale des Français : cela ne s’arrange pas

L'ESSENTIEL A l’heure actuelle, plus de 500 troubles psychiques sont répertoriés.

1 personne sur trois vivra un trouble psychique au cours de sa vie.

Même si les chiffres de l’épidémie de Covid-19 restent relativement bas depuis la rentrée et que certaines mesures restrictives s’allègent, la santé mentale des Français continue de se dégrader.

Anxiété, dépression, problèmes de sommeil

Selon le dernier volet de l’enquête CoviPrev (BVA/SPF) qui suit la santé mentale des Français depuis le 23 mars 2020, les problèmes de dépression, d’anxiété et de sommeil sont tous à la hausse par rapport au mois de juillet dernier. 16 % des Français montrent ainsi des signes d’un état dépressif (+ 6 points par rapport au niveau hors épidémie et + 3 points par rapport au mois de juillet), 26 % souffrent d’un état anxieux (+ 6 points par rapport au niveau hors épidémie et + 3 points par rapport au mois de juillet) et 70 % déclarent avoir eu des problèmes de sommeil au cours des 8 derniers jours (+ 20 points par rapport au niveau hors épidémie et + 11 points par rapport au mois de juillet).

Pensées suicidaires

Par ailleurs, de moins en moins de Français déclarent "avoir une perception positive de leur vie en général" (- 5 points par rapport au niveau hors épidémie). Enfin, 10 % des sondés ont eu des pensées suicidaires au cours de l’année écoulée (+ 5 points par rapport au niveau hors épidémie).

Pour faire face à cette situation, le Président Emmanuel Macron a annoncé mardi 28 septembre que dès 2022 et à partir de 3 ans, les consultations chez le psychologue seront remboursées.