L'ESSENTIEL Des étudiants de la métropole lilloise affirment avoir tous les même symptômes : mal de gorge, toux, perte de la voix... et parlent de "maladie de Lille" sur les réseaux sociaux.

Selon les professionnels de santé, il s'agit en fait de maladies saisonnières comme l'angine, qui refont leur apparition après l'allègement des gestes barrière.

Maux de gorge, aphonie, fatigue, toux… Depuis une quinzaine de jours, sur Twitter et TikTok, des internautes résidant près de Lille se plaignent tous de symptômes similaires, semblables à ceux d’une angine ou d’une rhinopharyngite. Certains rapportent être tombés malades après être sortis dans des boîtes de nuit et des bars de la capitale du Nord, ou encore après avoir assisté mercredi dernier au match du LOSC en Ligue des champions au stade Pierre Mauroy.

j’ai chopper la maladie de Lille mal de gorge c’est affreux — MaxBurak ???? (@maxBuraak) September 17, 2021

sous maladie de lille ???? — lili (@lilipereii) September 14, 2021

Ça me fume suis malade depuis 1 semaine et on m'avait dit que c'était un truc qui touché plein de gens à Lille mais je vois carrément que les gens l'appellent "la maladie de Lille" — Lalou ???? (@lalouhihi) September 13, 2021

Il n’en fallait pas plus pour que la crainte d’un nouveau variant de la Covid-19 se diffuse et ce, malgré les chiffres encourageants montrant une décrue de l’épidémie sur l’ensemble de la métropole.

Par crainte d’avoir été contaminés, la plupart de ces (jeunes) patients ont fait un test de dépistage, qui s’est avéré négatif. "On a été informé par un médecin traitant qui a observé une recrudescence des symptômes pseudo-grippaux chez des étudiants de la métropole lilloise. Après investigation, la suspicion de Covid-19 a été écartée puisqu’on était sur des PCR négatives", explique ainsi un membre de l’Agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France à BFMTV.

Pas de "maladie de Lille"… mais une banale angine

Faut-il alors craindre l’apparition d’une nouvelle maladie, baptisée sur les réseaux sociaux par les concernés "maladie de Lille" ?

Les professionnels de santé se veulent rassurants. Selon eux, il n’y a pas de nouvelle pathologie à l’horizon… Seulement le retour des affections saisonnières d’avant la pandémie de Covid-19, les gestes barrière n’étant plus aussi bien respectés. Interrogée par La Voix du Nord, le Dr Sophie Prévot, médecin généraliste exerçant dans le Vieux-Lille, estime qu’il s’agit d’un simple "retour des virus saisonniers habituels". Et si la majorité des patients décrivant ces symptômes sont des jeunes, c’est parce qu’ils "ont repris les cours, recommencent à se mélanger, avec les soirées d’intégration, la reprise des associations". "C’est vraiment comme d’habitude. Les virus ne sont pas plus méchants cette année", estime le médecin.

Le Dr Audrey Lombart, qui exerce aussi à Lille, partage cet avis. "Ce sont des pathologies assez fréquentes, notamment au moment des changements de climat. Je n’ai pas d’angine bizarroïde, pas d’activité anormale", précise-t-elle à Nord-Éclair.

"En revanche, si vous avez de la toux et des maux de gorge, le réflexe c’est effectivement de faire un test PCR", rappelle le Dr Lombart.