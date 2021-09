Des doutes sur l’efficacité du vaccin Janssen

L'ESSENTIEL En France, la vaccination avec le vaccin Janssen a démarré le 24 avril 2021, pour les personnes de 55 ans et plus.

En août, l’ANSM a recommandé une dose de rappel, avec un vaccin à ARNm, aux personnes ayant reçu une dose du vaccin Janssen.

Quelques mois après son autorisation en France, le vaccin Janssen sème le doute. Selon des données publiées par l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), le sérum, administré en monodose jusqu'à la fin août, ne serait pas suffisamment efficace contre le variant Delta. "Un signal potentiel a été mis en évidence devant un nombre important de cas d’échec vaccinal avec le vaccin Janssen, avec des patients en réanimation ou décédés de la COVID-19, la plupart présentant des comorbidités à risque de forme grave", explique le communiqué de l’ANSM.

Des cas d’infection

Le taux d’infection à la Covid-19 chez les personnes vaccinées avec le produit Janssen serait de 3,78 pour 100 000. Une trentaine de cas ont été recensés selon les chiffres relevés par l’ANSM. Il s’agissait de personnes âgées de 73 à 87 ans, ayant des comorbidités. Parmi eux, 29 personnes ont souffert d’une forme grave et quatre sont décédés. Le variant contaminant n’est pas connu pour l’ensemble de ces cas, mais seulement pour 17 personnes : pour chacune d’elles, l’infection était liée au variant Delta.

Des patients vaccinés en réanimation

Deux hôpitaux ont signalé une surreprésentation des personnes vaccinées avec le produit Janssen dans les services de réanimation. À Marseille, quatre patients ayant reçu ce vaccin figuraient parmi les sept personnes vaccinées en réanimation. À Tours, ils représentaient trois patients sur six. Des investigations sont en cours pour évaluer si les échecs vaccinaux sont propres au produit Janssen, ou s’ils sont aussi associés à d’autres vaccins.

Peu d’effets secondaires

Les deux centre régionaux de pharmacovigilance, à Grenoble et Lyon, ont également transmis les effets secondaires enregistrés après la vaccination avec le sérum Janssen. Selon leurs conclusions, leur nombre est limité et le rôle du vaccin reste incertain. "À ce jour, il n’y a pas de signal particulier concernant les décès rapportés en France avec le vaccin Covid-19 Janssen", précise le rapport de l’ANSM. Depuis le mois d’avril, environ un million de doses de vaccin Janssen ont été administrées en France. Ce produit fonctionne grâce à la technique du "vecteur viral non répliquant" à base d'adénovirus : c'est-à-dire qu'il contient une partie du virus inactivée qui va déclencher une réponse du système immunitaire. Le sérum d'AstraZeneca fonctionne sur le même principe. Ce dernier a été abandonné en France suite notamment à plusieurs cas de thrombose.