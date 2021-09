Pression artérielle : manger du yaourt est bénéfique pour les seniors

L'ESSENTIEL La consommation de yaourt chez les personnes âgées pourrait limiter leur hypertension artérielle.

En plus des traitements, des mesures hygiéno-diététique peuvent limiter l’hypertension artérielle.

Un individu sur trois est concerné par l’hypertension artérielle, mais seule la moitié le sait selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Il s’agit de la pathologie chronique la plus fréquente en France. Elle peut être définie comme une pression anormalement élevée du sang dans les vaisseaux sanguins. Elle est généralement mesurée lors des consultations avec son médecin généraliste, à l’aide d’un tensiomètre. Une tension normale est de 120/80. Le premier chiffre est la pression systolique, elle équivaut à la pression maximale, lorsque le cœur se contracte pour se vider. 80 est la pression diastolique, c’est-à-dire minimale lorsque le cœur se relâche pour se remplir. On parle d’hypertension artérielle lorsque ces chiffres dépassent 140/90.

Une maladie silencieuse et pourtant dangereuse

Un individu peut être atteint d’hypertension artérielle et n’en ressentir aucun symptôme. Le médecin généraliste la mesure systématiquement pour qu’elle puisse être décelée dès le début car, si elle n’est pas prise en charge, elle peut entraîner des complications cardiovasculaires, cérébrovasculaires, neurodégénératives ou encore du diabète. Selon l’Inserm, l’hypertension artérielle est la première cause d’accident vasculaire cérébral (AVC) évitable. Autrement dit, si l’hypertension artérielle de ces personnes avait été prise en charge, ils n’auraient certainement pas fait d’AVC. Les traitements proposés sont médicamenteux, avec une prise généralement quotidienne.

La consommation de yaourt réduit la tension artérielle

Selon une étude publiée dans la revue International Dairy Journal, manger du yaourt pourrait abaisser la tension artérielle des personnes âgées qui souffrent d’hypertension artérielle. Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont analysé les données de 915 adultes, âgés en moyenne de 62 ans. Environ 62 % des participants avaient une pression artérielle élevée définie, c’est-à-dire supérieure à 140/90. Pour cette majorité, la consommation de yaourt diminuait la pression artérielle. En revanche, ce n’était pas le cas pour ceux qui avaient une tension artérielle normale. Ces résultats étaient observables aussi quand les chercheurs ont enlevé d’autres variables comme l’âge, le sexe, le diabète, l’indice de masse corporelle, le cholestérol, la glycémie, l'exercice ainsi que d'autres variables alimentaires.

Des mesures hygiéno-diététiques pour limiter l’hypertension artérielle

Jusqu’à présent, il n’y a pas de cause pouvant expliquer l’apparition de l’hypertension artérielle. Néanmoins il existe plusieurs facteurs de risque comme le vieillissement (en raison de la perte d’élasticité des artères), le surpoids, la sédentarité, une consommation élevée de sel, de tabac ou d'alcool. Dans certains cas, l’hypertension artérielle peut aussi avoir une origine génétique. Une fois diagnostiquées, les personnes qui en sont atteintes peuvent, en plus des traitements, s’astreindre à des mesures hygiéno-diététiques pour réduire leur hypertension artérielle. Il est conseillé de perdre du poids en cas de surcharge pondérale, de faire du sport régulièrement, de limiter sa consommation de sel à moins de six grammes par jour, de limiter l’alcool, d’arrêter le tabac et de manger équilibré. Toutes ces mesures peuvent aussi être appliquées en prévention, aussi bien pour l’hypertension artérielle que pour la santé en général.