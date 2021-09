Cas unique au monde : cet homme peut changer la taille de ses pupilles sur commande

L'ESSENTIEL La pupille est un orifice circulaire situé au centre de l'iris et permettant, par sa contraction ou sa dilatation, de doser la quantité de lumière qui pénètre dans l'œil.

Le jeune homme identifié peut dilater ses pupilles jusqu'à 2,4 millimètres de diamètre et les rétrécir jusqu'à 0,88 mm de diamètre.

C’est du jamais vu (sans mauvais jeu de mot). Un homme pouvant modifier la taille de ses pupilles sur commande a été identifié, ce que les scientifiques pensaient jusqu’alors impossible.

Rappel anatomique

Pour bien comprendre ce phénomène, commençons par un petit rappel anatomique. Au niveau de l’œil humain, deux minuscules muscles agissent comme des marionnettistes sur chaque pupille, les dilatant en présence d’un environnement sombre pour laisser entrer plus de lumière, et les resserrant dans les endroits clairs pour limiter la quantité de lumière qui entre. D’autres facteurs peuvent aussi dilater les pupilles, comme la prise de drogue, l’excitation ou les traumatismes crâniens.

Jusqu’ici, on pensait que l’ajustement de la taille des pupilles était entièrement automatique, mais le cas d’un étudiant allemand de 23 ans vient de démontrer le contraire. À l'âge de 16 ans, le jeune homme a réalisé qu'il pouvait modifier la taille de ses pupilles lorsqu’il l’avait décidé. "Un jour, j'ai montré à un ami que je pouvais faire "trembler" mes globes oculaires, et il a remarqué que mes pupilles étaient devenues plus petites", raconte-t-il. Au début, notre Allemand changeait la taille de sa pupille en se concentrant sur un objet, mais petit à petit, il a appris à le faire sans passer par cette étape. Pour modifier la taille de sa pupille, il lui suffit désormais de déclencher les muscles qui la contrôle en se concentrant sur son œil.

Capacité à agir sur les muscles oculaires

Et c’est justement cette capacité à agir sur ses muscles oculaires qui fait de ce jeune homme un cas unique. En effet, des personnes capables de diminuer la taille de leur pupille simplement par la pensée avaient déjà été identifiées. "Les scientifiques savent que le simple fait de penser au soleil peut resserrer les pupilles, et que calculer mentalement quelque chose peut les dilater", précise Christoph Strauch, auteur de l'étude de cas et professeur adjoint de psychologie aux Pays-Bas.

Autre fait marquant : le jeune homme arrive, en rétrécissant sa pupille, à voir des objets de très près, là où les personnes lambda les voient floues.