Retour au bureau : quel est le moral des travailleurs français ?

L'ESSENTIEL Plus d'un salarié sur deux se sent "déprimé" pour cette rentrée

Près de deux salariés sur trois ne disposent d'aucune solution de soutien psychologique dans leur cadre professionnel

Alors que le télétravail et les vacances touchent à leur terme, les salariés et leurs dirigeants le vivent complètement différemment, selon une nouvelle enquête de moka.care.

68 % des dirigeants se sentent plutôt bien

En effet, si les dirigeants et chefs d'entreprises semblent être plutôt optimistes (28 % le sont beaucoup et 44 % assez bien mais avec quelques appréhensions), plus d'un collaborateur sur deux aborde la rentrée avec appréhension et/ou pessimisme (31 % ressentent beaucoup de craintes et 22 % se disent très pessimistes).

Dans le détail, 68 % des dirigeants se sentent plutôt bien, 64 % enthousiastes et motivés et 59 % sereins et reposés. En revanche, 58 % des salariés se déclarent plus fatigués qu'avant de partir en congés et 51 % un peu déprimés. 42 % sont tout de même enthousiastes et motivés à l'idée de retourner au bureau.

Peu de soutien psychologique dans les entreprises

Par ailleurs, si l'on regarde au-delà du contexte spécifique du retour des vacances, encore peu d'entreprises mettent en place du soutien psychologique. 64% des Français déclarent ainsi ne pas avoir accès à des solutions de santé mentale au sein de leur entreprise et 20% ignorent si elles existent. Parmi les 16% bénéficiant de ce type d'accompagnement, le seul exemple cité est celui de la mise à disposition d'un psychologue professionnel au sein de l'établissement ou à distance par visioconférence.