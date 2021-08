Peut-on rester avec quelqu'un seulement par habitude ?

S'il est tout à fait normal de créer une routine et des habitudes de vie avec son conjoint, elles peuvent aussi installer une forme de lassitude et d'ennui. Savoir mettre en place des rituels positifs, qui donnent du plaisir, évite ce quotidien mécanique et redonne place à la passion et aux sentiments.

Comment identifier les habitudes nuisibles ?

Les couples qui sont dans l'habitude ressentent en général un sentiment d'ennui et même parfois de dégoût ou de tristesse vis-à-vis de leur partenaire. Lorsque rien n'est fait pour donner du temps de qualité au couple, chacun se concentre sur ses priorités (la vie de famille, le travail, le sport, les amis, etc.), sans vraiment cultiver la relation.

Bien souvent, les deux partenaires sont coresponsables de ces habitudes nuisibles, soit par manque d'indépendance, par peur de l'imprévu ou de la nouveauté ou même par manque de conscience de la souffrance du partenaire. La dégradation de la vie intime du couple, des relations avec les amis ou la famille, et la perte de sentiments doivent être des signaux d'alerte révélateurs d'une routine ennuyante et peu épanouissante.

Comment installer des habitudes positives ?

Vouloir poursuivre malgré tout dans des habitudes nuisibles ne peut mener tôt ou tard qu'à des écueils et des regrets à vivre une vie hypocrite et non authentique. Pour éviter cela, il faut d'abord prendre conscience et accepter que les sentiments et la vie de couple ne sont plus ce qu'ils étaient.

Ensuite, demandez-vous si le problème vient de votre couple ou d'autres choses ? Parlez-en avec votre partenaire ouvertement en vous donnant du temps ensemble pour identifier ce qui peut être changé dans le quotidien afin de redonner la priorité à votre relation. Si besoin, l'aide d'un thérapeute de couple peut être très utile.

En savoir plus : "Dézingue tes mauvaises habitudes" de Jen Sincero, éditions Marabout.