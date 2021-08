Faut-il s'excuser auprès de son enfant ?

Si tous les parents se mettent en colère un jour ou l'autre, tous ne présentent pas leurs excuses à leurs enfants, souvent par peur de perdre leur autorité. Bien au contraire, lui présenter vos excuses c'est lui montrer que personne n'est parfait et lui servir de modèle dans ses relations avec les autres.

Comment faire pour s'excuser ?

À cause du développement normal de son cerveau, votre enfant pense que tout est centré sur lui-même. Quand vous êtes en colère, il pense donc être responsable et peut se sentir rejeté ou mal-aimé. Si vous avez agi fortement ou de façon disproportionnée, il est préférable de vous excuser et admettre que vous n'auriez pas dû vous emportez.

Concrètement, vous pouvez par exemple lui dire que vous étiez très en colère tout à l'heure et que vous êtes allé dans une autre pièce pour vous calmer et réfléchir. Votre enfant comprendra que vous faites aussi des erreurs et que vous êtes capable de les reconnaître.

Comment lui enseigner à faire des excuses ?

Lorsque vous vous excusez vous devenez un modèle pour votre enfant qui mettra en pratique ce que vous lui enseigner, en particulier si vous nommez vos émotions et que vous lui montrer les moyens de se calmer. Pour cela n'hésitez pas à nommer ce que vous avez ressenti, et ensuite vous mettre à sa hauteur en le regardant dans les yeux pour qu'il comprenne la sincérité de vos excuses. Profitez-en aussi pour lui expliquer ce qui vous a mis en colère, si c'était une bêtise ou un comportement que vous n'acceptez pas de sa part. Après vous être excusé, prenez le temps de faire des câlins ou de jouer ensemble pour rétablir le lien.

En agissant ainsi vous ne remettez pas en question votre autorité, au contraire vous apaisez et renforcez votre relation tout en aidant votre enfant à mieux gérer ses émotions et appliquer ce comportement avec ses camarades par exemple.

En savoir plus : "Mon dragon apprend à dire pardon" de Anna Láng, éditions Hachette Enfants.