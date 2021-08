Rafael Nadal arrête sa saison : qu’est-ce que le syndrome de Mueller-Weiss ?

L'ESSENTIEL Il s’agit d’une maladie très rare qui affecte les adultes, généralement entre 40 et 60 ans, plus fréquente chez les femmes.

Elle se caractérise par une compression de l’os naviculaire entre le talus et l’os cunéiforme latéral.

Tant qu'il est sportif professionnel, Rafael Nadal ne fera pas d'opération.

Ce vendredi, l’Espagnol Rafael Nadal a annoncé la fin de sa saison 2021. L’actuel cinquième joueur au classement ATP ne participera pas donc pas à l’US Open, du 30 août au 12 septembre, après avoir déjà manqué Wimbledon et les Jeux olympiques. La faute à une blessure chronique au pied qu’il traîne depuis 2005, connu sous le nom de syndrome de Mueller-Weiss.

Hola todos: quería comunicaros que desgraciadamente tengo que poner fin a la temporada 2021.

Sinceramente llevo un año sufriendo mucho más de lo que debería con con mi pie y necesito tomarme un tiempo. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) August 20, 2021

Plus fréquent chez les femmes

La résurgence de la blessure est arrivée à un moment crucial pour celui qui a déjà remporté 20 titres du grand chelem : pendant la dernière demi-finale de Roland-Garros face à un Novak Djokovic. Après avoir reçu plusieurs diagnostics différents au cours de sa carrière, le joueur de 35 ans a cette fois vu ses médecins s’accorder : il souffre du syndrome de Muller-Weiss, une maladie dégénérative, qui représente une déformation d’un des os situés dans la partie centrale du pied, l’occurrence le gauche.

Ce syndrome renvoie à une ostéonécrose spontanée de l’os naviculaire. Il doit son nom à celui qui, pour la première fois, l’a décrit en 1927. Il s’agit d’une maladie très rare qui affecte les adultes, généralement entre 40 et 60 ans. Il est plus fréquent chez les femmes et se caractérise par une compression de l’os naviculaire entre le talus et l’os cunéiforme latéral. Elle touche principalement le côté latéral de l’os naviculaire en raison du pauvre apport sanguin dans cette zone.

Une densification de l’os

“L’aspect clinique typique inclut des douleurs mécaniques, augmentant avec l’activité, à la palpation même douce, l’existence d’un discret œdème, avec parfois un placard d’érythème, ainsi que les modifications radiologiques caractéristiques, incluent une densification de l’os naviculaire, diminution de la taille précédant le collapsus et l’arthrose talonaviculaire”, précise une étude parue le 27 novembre 2018 dans la revue de Médecine Interne.

Cette blessure peut se déceler à la palpation avant d’être confirmée par un scanner du pied. Les options de traitement pour cette condition incluent une thérapie symptomatique non spécifique pour soutenir le tarse et donner à l’os une chance de guérir, alors que l’intervention chirurgicale est généralement réservée aux cas qui ne répondent pas de façon satisfaisante aux mesures de soutien.

Pas d’opération pour Nadal

Pour Nadal, la blessure promet de le suivre pour sa fin de carrière. Pour l’heure, et tant qu’il sera sportif de haut niveau, une intervention chirurgicale est exclue.