Profitez de l’été pour soulager vos yeux

L'ESSENTIEL Trois adultes sur 4 déclarent avoir un trouble de la vision, parmi lesquels près de 8 femmes sur 10, contre un peu moins de 7 hommes sur 10.

Après 55 ans, 95% des Français font état d'un problème visuel.

L’été est la période idéale pour "décrocher" des écrans et se reposer les yeux, en s'adonnant à d'autres activités, de plein air de préférence.

Car depuis des mois, les yeux sont mis à rude épreuve. Avec pour seul horizon l'écran d'ordinateur ou du smartphone, la vue des Français a beaucoup souffert des confinements successifs, comme le démontrent les chiffres du 16ème Baromètre de la Santé Visuelle, réalisé par OpinionWay pour l'AsnaV.

La vue des plus jeunes en souffrance

Considérés jusqu'alors comme insidieux, imperceptibles ou peu douloureux, les troubles de la vue se sont, cette fois, fortement exprimés pour nombre de Français : 55 % ont le sentiment d'avoir davantage sollicité leur vue depuis le début de la crise sanitaire. Chez les jeunes de 16 à 24 ans, ce chiffre bondit à 75 %.



Conséquences, près de 3 millions d'ados et de jeunes adultes ont découvert de nouveaux troubles visuels. Un tiers des Français a ressenti cette année des troubles visuels non observés jusqu'alors, et 39 % des plus jeunes déclarent spontanément une baisse de la vision ou une vision floue, des maux de tête, une fatigue visuelle ou d'autres sensations douloureuses au niveau des yeux (picotement, brûlures, larmoiements...).

Explosion des temps d'écrans

Assez logiquement, la première raison invoquée pour expliquer ces symptômes est la consommation d'écrans. La majorité des Français estime à plus de 12 heures le temps quotidien passé majoritairement sur l'ordinateur et la télévision depuis le début de la crise sanitaire. Pour les plus jeunes, le chiffre monte à plus de 16 heures par jour, qui se répartissent principalement entre l'écran d'ordinateur et le smartphone.