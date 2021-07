Cas contact : que faut-il faire si l'on est vacciné contre la Covid-19 ?

L'ESSENTIEL Un cas contact est une personne qui a été au contact d'un cas positif à la Covid-19, en l'absence de mesures de protection efficaces pendant toute la durée du contact (hygiaphone, vitre, masque chirurgical, FFP2).

Si l’on est cas contact, il est recommandé de s’isoler, de réaliser un test et de surveiller son état de santé.

Les cas contacts vaccinés contre la Covid-19 n’auront plus à s’isoler durant 7 jours -le temps d'incubation- si leur test est négatif. "Quand vous êtes doublement vacciné, le risque résiduel d'être touché par le Covid est très faible. Et le risque de faire des formes graves est encore plus faible que celui-ci", a expliqué mardi 20 juillet le ministre de la Santé Olivier Véran sur RTL. Cette nouvelle mesure d’assouplissement sera inscrite dans la loi sanitaire discutée ce mercredi en conseil de défense sanitaire puis au Parlement.

En revanche, si le test d'une personne cas contact vaccinée est positif, elle devra obligatoirement s'isoler pendant dix jours, sous peine d’une amende de 1500 euros. Sauf urgence, les sorties sont seulement autorisées entre 10 h et 12 h, les forces de l'ordre pouvant procéder à des contrôles entre 8 h et 10 h et 12 h et 23 h.

Remise en question du statut de cas contact

Olivier Véran a également remis en question le statut de cas contact pour les personnes vaccinées. "Ce qui pourrait être acté, c’est que lorsque vous êtes totalement vacciné, vous n’êtes plus cas contact quand vous avez été au contact d’une personne malade", à moins de vivre dans le même foyer que la personne contaminée, a-t-il expliqué sur RTL.

Santé publique France a annoncé hier 18 181 nouveaux cas contaminés à la Covid-19 recensés pendant ces dernières 24 heures. Ce chiffre est en hausse de 161% par rapport à mardi dernier (6 950 cas le 13 juillet), notamment à cause de la propagation du variant Delta.

Entrée en vigueur du pass sanitaire

Afin d’enrayer cette quatrième vague, l’application du pass sanitaire est prévue à partir de ce mercredi 21 juillet dans les lieux de loisirs et de culture accueillant au moins 50 personnes, comme des salles de spectacles, de jeux, de sport ou les musées.