Salmonellose : rappel de lots de saucisses sèches espagnoles après 45 cas

L'ESSENTIEL Les autorités sanitaires procèdent au retrait de "fuets", des saucisses sèches espagnoles de la marque Embutidos Caula SL, après 45 cas de salmonellose, dont 27 enfants.

Les saucisses sèches espagnoles "fuet" ne doivent plus être consommées et être retirées des rayons de leurs points de vente.

C’est ce qu’a indiqué samedi 17 juillet dans un communiqué le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. En cause : un risque de salmonellose lié à la consommation du fuet, du nom de cette saucisse espagnole. Selon le Centre national de référence des Salmonella, 45 personnes, dont 27 enfants, sont tombés malades après en avoir consommé entre le 24 juin et le 15 juillet.

Quels sont les produits concernés ?

Dès ce samedi, la Direction générale de l’alimentation, la Direction générale de la Santé et Santé publique France ont indiqué procéder à un retrait-rappel de tous les lots de fuets "susceptibles d’être contaminés par des salmonelles". Ces derniers sont fabriqués par l’établissement espagnol Embutidos Caula SL et portent la marque de salubrité ES 10.01865/GE CE.

Les autorités sanitaires invitent les éventuels acheteurs à ne pas consommer ce produit et à le rapporter en magasin.

Qu’est-ce que la salmonellose ?

La salmonellose est une toxi-infection alimentaire causée par des bactéries appelées salmonelles. Parmi celles-ci, on compte la Salmonella Enterica, principal responsable des gastroentérites à salmonelles chez l'humain, et qui se développe notamment chez les bovins et chez les porcs.

Ces bactéries peuvent causer des toxi-infections alimentaires, qui se caractérisent par des troubles gastro-intestinaux (diarrhée, vomissements), des crampes intestinales, de la fièvre et des maux de tête qui surviennent généralement entre 6 et 72 heures après la consommation des produits contaminés.

Habituellement, le rétablissement se produit en 4 à 7 jours, sans nécessiter de traitement. L’infection peut cependant être grave et même fatale pour les personnes âgées ou malades ainsi que pour les nourrissons.

Les personnes ayant consommé les saucisses sèches potentiellement contaminées et qui présenteraient ces symptômes sont donc invitées à consulter sans tarder un médecin.

Pas d’inquiétude, toutefois, si aucun symptôme n’est constaté dans les 7 jours après avoir mangé l’un des produits concernés.