Comment encourager votre enfant à persévérer ?

À mesure qu'il grandit, votre enfant est capable de plus d'attention et de concentration et donc d'apprendre à persévérer dans ce qu'il fait. Il développe ainsi sa confiance en lui et son autonomie.

Pourquoi encourager son enfant à persévérer ?

Apprendre à son enfant à persévérer lui permet non seulement d'accroître sa confiance en lui, mais aussi d’en tirer un sentiment de fierté et l'envie de recommencer à nouveau. De cette façon, vous l'aidez à se sentir suffisamment confiant quand il commence à faire quelque chose, même si c'est nouveau pour lui.

Si avant 3 ans il est plus difficile pour lui de se concentrer, après cet âge lui apprendre à persévérer le prépare pour sa rentrée à l'école maternelle et lui permet d'acquérir plus d'autonomie et de concentration.

Comment l'encourager à persévérer ?

Commencez déjà par respecter son rythme d'apprentissage en lui proposant des activités adaptées à son âge et ses intérêts. Montrez-lui que vous avez confiance en lui et qu'il est capable de faire les choses.

Évitez ainsi de faire à sa place et encouragez-le à se débrouiller par lui-même en lui proposant de recommencer quand il se décourage. S'il manque de motivation, vous pouvez diviser la tâche en petites étapes plus faciles à réaliser et mettre des mots sur ce qu'il ressent pour l'encourager à trouver une solution :"Tu trouves ça difficile ? C'est plus long que ce que tu pensais ? Est-ce que tu veux essayer autrement ?"

Enfin, évitez de le comparer aux autres, et aidez-le à comprendre qu'il n'est pas grave de faire des erreurs mais qu'il est important d'essayer à nouveau devant un obstacle pour ne pas abandonner à la première difficulté.

En savoir plus : "Favoriser la confiance en soi de son enfant" de Florence Millot, aux éditions Hatier Grand Public.