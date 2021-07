Comment rester amants après l'arrivée d'un enfant ?

S'il est normal d'attendre plusieurs semaines avant la reprise des activités sexuelles après l'accouchement, ce sont les marques d'amour et de tendresse qui favorisent le rapprochement par la suite. Rien ne presse, certains parents mettent plusieurs mois pour repasser à l'acte.

Qu'est-ce qui change après l'accouchement ?

Pour des raisons physiques, après l'accouchement, le corps de la mère a besoin d'attendre environ 3 à 6 semaines que ses saignements cessent. Pour certaines il est aussi plus difficile de se remettre d'une déchirure ou d'une césarienne par exemple. C'est pourquoi il est recommandé d'effectuer un examen médical avant d'avoir des relations avec pénétration vaginale.

Cependant, même si le corps de la mère est prêt, la fatigue, le stress et les nouvelles responsabilités peuvent affecter la libido du couple. Certaines femmes peuvent aussi se sentir moins attirantes et douter de l'attraction de leur partenaire.

Quelles sont les étapes pour mieux rallumer la flamme ?

La communication et les petites attentions sont essentielles pour que les parents puissent reprendre progressivement une vie sexuelle. Cependant, ne culpabilisez pas si cela ne se fait pas du jour au lendemain, certaines d'étapes sont en général nécessaires :

- Retrouver du temps pour le couple, entre autres pour redécouvrir les corps de chacun à travers le toucher, les caresses et les moments partagés.

- Aller plus loin dans les massages, les embrassades et les caresses en appréhendant les zones érogènes et de plaisir.

- Parler de ses fantasmes et de son désir et aller plus loin avec des caresses sexuelles et pourquoi pas commencer à reprendre doucement la pénétration.

Souvenez-vous qu'il n'y a pas de norme en ce qui concerne la reprise de la vie sexuelle et que pour certains elle n'a lieu qu'un an après l'accouchement. L'essentiel est de garder une complicité et une qualité de relation de couple qui vous permettra le rapprochement physique progressivement.

En savoir plus : "Guide de survie sexuelle des parents" de Flore Cherry et Guenièvre Suryous, Tabou éditions.