Covid-19 : la vaccination dans les collèges et lycées envisagée par le gouvernement à la rentrée

L'ESSENTIEL Un rapport du ministère de la Santé propose d'organiser la vaccination des adolescents dans les collèges et lycées à la rentrée 2021

La vaccination contre la Covid est ouverte aux adolescents depuis le 15 juin

"L'un des grands enjeux de l'automne". C'est avec ces mots que le gouvernement qualifie l'éventualité d'instaurer la vaccination dans les collèges et les lycées dès la rentrée.

Un rapport du ministère de la Santé présenté vendredi après-midi aux syndicats de soignants et aux fédérations hospitalières et que l'AFP a pu consulter propose en effet plusieurs pistes, dont ce projet de vaccination dans les collèges et lycées qui pourrait débuter dès le "premier trimestre de l'année scolaire", selon le gouvernement.

Une éventualité également évoquée par le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer, mais qui montre pour sa part quelques réserves : "Nous ne l'excluons pas, mais ce n'est évidemment pas mon souhait principal parce que ça crée une charge de plus et ça peut donc troubler le cours normal de l'organisation des établissements", avait confié le au micro de France Info jeudi 1er juillet.

Sept "grands enjeux" de vaccination pour la rentrée

Dans ce rapport du gouvernement, d'autres grands enjeux (sept au total) relatifs à la vaccination des Français sont mentionnés.

Avec, entre autres, le "maillage territorial" des centres de vaccination, le "soutien de la demande" (via notamment les dispositifs dits "d'aller-vers"). Ou encore le "passage en ville" du vaccin Pfizer, attendu en septembre chez les médecins et pharmaciens.

En France, la vaccination contre la Covid-19 est ouverte aux adolescents depuis le 15 juin. D'après les dernières données disponibles, plus de 670.000 adolescents ont déjà été vaccinés, ce qui représentait 13,4% des 12-17 ans au 30 juin, précise l'AFP.