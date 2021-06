Quel est le rôle du papa à l'arrivée du bébé ?

La naissance de son enfant peut être très intimidante pour le père qui peut se sentir exclu de la relation parfois fusionnelle avec la mère. Son rôle est pourtant tout aussi important et stimulant dès la naissance du bébé.

Quel est le rôle du papa ?

Certains pensent que le rôle du père ne commence qu'à 6 mois ou un an et qu'avant cela il n'a pas sa place. Pourtant, de nombreuses études démontrent le contraire en affirmant qu'il peut être impliqué dès la naissance et instaurer une relation tout aussi forte, mais différente, qu'avec la mère.

S'en occuper le plus tôt possible renforce le lien et aide à mieux connaître son enfant. Qu'il s'agisse de lui donner à manger, le changer, le laver, l'habiller ou encore jouer avec lui, s'en occuper le plus souvent possible permet non seulement d'apprendre, mais aussi de se familiariser l'un avec l'autre.

Quel est le rôle de la mère vis-à-vis du père ?

Dans les premiers mois, il peut être difficile pour la mère de déléguer ou de ne pas dicter la manière de faire à son conjoint. Si bien sûr le père peut avoir besoin d'être guidé au début, il n'y a pas de raison de lui laisser la place autant que possible, même s'il fait différemment.

Le dialogue et la confiance doivent ainsi être au cœur de la relation parentale pour que chacun puisse faire comme il juge nécessaire et puisse construire la relation avec son enfant. Faire confiance à son partenaire permet de mieux déléguer et d'élever son bébé ensemble, en équipe.

En savoir plus : "Le vrai rôle du papa", d'Eric Tognoni, aux éditions Jouvence