Comment réagir devant l'impatience de votre enfant ?

Comme pour tout apprentissage, la patience s'apprend en grandissant et en observant les adultes. Si votre enfant veut tout tout de suite, c'est peut-être qu'il ne comprend pas encore le point de vue de l'autre.

Comment réagir si votre enfant est impatient ?

Réagir face à l'impatience de son enfant dépend de son âge. Avant l'âge de 3 ans, il ne comprend pas qu'il est une personne à part entière et peut avoir des difficultés à se mettre à la place des autres. Si vous pouvez l'habituer à patienter, il a besoin de comprendre avec les termes très clair pourquoi vous ne pouvez pas répondre à sa demande tout de suite et quand est-ce que vous allez le faire.

Après l'âge de 4 ans, il comprend mieux la notion de temps et d'attente et peut tolérer un certain délai. Vous pouvez alors valoriser l'attente et la patience dont il fera preuve, tout en fixant des limites cohérentes sur ce que vous acceptez ou pas.

Comment l'aider à patienter ?

Commencer par expliquer à votre enfant pourquoi il doit attendre et surtout quand est-ce que vous allez répondre à sa demande. Il comprendra que vous l’avez entendu et que vous y répondrez bientôt : "je dois ranger la vaisselle et la cuisine, et ensuite je viendrai te lire une histoire".

Vous pouvez utiliser aussi certains repères visuels comme par exemple un calendrier avec des autocollants ou une horloge avec des animaux : "quand la grande aiguille sera sur le chien je viendrai". Enfin, proposez-lui une activité pour l'aider à patienter, qu'il s'agisse de vous aider, de dessiner ou de jouer par exemple.

En savoir plus : "Les Minousses - Un peu de patience !" de Alice Le Hénand et Thierry Bedouet, éditions Milan.