Comment aider votre enfant à partager ?

Pour transmettre la notion de partage à son enfant, il est important non seulement de lui expliquer les conséquences de ses gestes et de ceux des autres, mais aussi de lui montrer l'exemple.

À partir de quel âge commencer ?

S'il est possible d'essayer d'inculquer à votre enfant la notion de partage depuis sa naissance, avant l’âge de 4 ans, il est difficile pour lui de la comprendre car il vit dans une vision égocentrique de son environnement. Il fera donc toujours passer ses besoins et ses envies avant ceux des autres et aura plus de difficultés à se mettre à leur place.

Après cet âge, l'enfant peut comprendre la tristesse ou la colère chez l'autre mais toujours refuser de partager. Avec la pratique, il comprendra progressivement qu'il peut faire plaisir en partageant et y trouer un bénéfice en échange.

Comment l'aider à comprendre le partage ?

Grâce à l'aide des jeux, en particulier les jeux de rôle, vous aidez votre enfant à se mettre à la place des autres. Favorisez aussi les jeux qui permettent la coopération avec d'autres enfants pour lui faire comprendre le bénéfice d'être à plusieurs.

Plutôt que de le forcer à partager en décidant pour lui, vous pouvez l'encourager à jouer par exemple avec un jouet pendant un petit moment et ensuite le porter à son ami qui voudrait aussi l'avoir. Montrez-lui que vous aussi vous partagez dans votre vie (avec vos voisins, votre conjoint(e), etc.) et montrez-lui les réactions positives des autres quand il le fait à son tour (« ta sœur est très contente de jouer avec ce jouet »).

Enfin, quand il est en groupe, n'hésitez pas à mettre des règles de partage en demandant et en remerciant les autres avec des formules de politesse, et en acceptant de choisir un autre jouet si son copain refuse.

En savoir plus : "Juste un petit bout !" de Emile Jadoul, éditions EDL.