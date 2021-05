Covid-19 : la vaccination aurait un effet secondaire sur les règles

L'ESSENTIEL De nombreuses femmes ont fait état d'une perturbation de leur cycle menstruel après s'être fait vacciner contre la Covid-19.

Les symptômes les plus fréquents sont des cycles plus longs, un flux plus abondant ou encore un retard de règles.

Si les spécialistes ignorent encore pour l'heure les causes de ces perturbations, ils assurent qu'elles sont temporaires et sans danger pour la fertilité.

Les vaccins développés par Pfizer, Moderna ou AstraZeneca contre la Covid-19 peuvent-ils impacter les règles des femmes ? Alors que de nombreuses études se sont intéressées aux effets indésirables de ces vaccins, et ont pointé les risques de développer de la fièvre ou des courbatures dans les jours qui suivent l’injection, rien n’avait jusqu’ici été publié sur les effets spécifiques des vaccins constatés chez les femmes.

Des règles plus abondantes, plus douloureuses ou retardées

C’est désormais chose faite, avec deux études qui mettent en lumière les effets de la vaccination sur les menstruations féminines. Spotting, douleurs pelviennes, règles abondantes ou irrégulières… Dans un article publié sur Medium, le Dr Kate Clancy, anthropologue médicale, explique avoir mené des travaux auprès de personnes menstruées ou anciennement menstruées après avoir elle-même constaté un flux anormalement abondant suite à une première injection du vaccin Moderna. Aidée du Dr Katharine Lee, postdoctorante à l’École de médecine de l’université de Washington, elle a lancé une enquête en ligne, à laquelle ont répondu plus de 13 000 participantes. Les données sont encore à l’étude, mais font bien état de changements dans le cycle menstruel.

Une autre étude, menée cette fois-ci par la marque de jouets pour adultes Womanizer, conclut elle aussi à des perturbations du cycle menstruel. Les 552 personnes ayant répondu à l’enquête étaient menstruées et avaient déjà reçu leur vaccin (première ou deuxième injection). Résultat : une personne sur cinq a confirmé que la vaccination avait un effet sur son cycle menstruel. Chez 31 % d'entre elles, les règles étaient plus abondantes que d'habitude, et 29 % ont déclaré que leurs règles étaient plus douloureuses. Pour environ 22 %, le début des menstruations a été retardé de quelques jours. Dans le champ ouvert des commentaires, certaines ont également signalé des pertes de sang en dehors de leur période de menstruation, ou bien des règles plus longues.

Des perturbations temporaires et sans risque pour la santé

Comment expliquer ces irrégularités dans le cycle menstruel ? La gynécologue américaine Jen Gunther émet trois hypothèses. Il y a "soit un impact sur les messages chimiques du cerveau aux ovaires, soit un impact sur les messages chimiques des ovaires à l’utérus, soit un impact qui affecte directement la muqueuse de l’utérus, détaille-t-elle sur son site. Ces effets peuvent provenir du vaccin lui-même, de la réponse du système immunitaire au vaccin, ou être liés à la fièvre ou au malaise provoqués par le vaccin ou au stress lié à la vaccination."

Selon les spécialistes, il n’y a toutefois pas lieu de s’inquiéter, ces perturbations des cycles menstruels étant temporaires et sans incidence sur les chances de procréation. "Il est important de souligner dès le départ que l'étude d'un lien possible entre les vaccins Covid-19 et des modifications temporaires des périodes après la vaccination ne signifie pas que le vaccin pourrait affecter la fertilité, écrit le Pr Lee. Le vaccin n'interfère pas avec la fertilité ou une future grossesse, et il n'y a aucune preuve pour soutenir la fausse information selon laquelle il le fait, malgré le fait qu'elle persiste. Mais il existe des raisons biologiques qui pourraient expliquer pourquoi des changements temporaires dans les menstruations pourraient survenir après un vaccin sans nuire à la fertilité, si cela s'avère être le cas."

"En attendant, pensez aux irrégularités menstruelles potentielles comme un effet secondaire du vaccin comme la fièvre, c'est un signe que le système immunitaire est activé. Et de la même manière que la fièvre ne rend pas les gens durablement chauds après un vaccin, les irrégularités menstruelles ne seront pas non plus permanentes", conclut pour sa part le Dr Gunter.