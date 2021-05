Comment aider son enfant à demander aux adultes ?

Bien sûr votre enfant sait parler, mais dans certaines situations il devient muet et n'arrive pas à s'exprimer. Au-delà d'une simple timidité, il manque encore d'expérience d'interactions avec les autres et peut se figer quand un inconnu s'adresse à lui. Soyez présent pour l’encourager sans le blâmer, l’excuser ou le punir.

L'encourager à prendre confiance en lui

Si vous remarquez que votre enfant a du mal à adresser la parole aux adultes, inutile de le forcer, cela ne pourra que renforcer sa peur. En revanche, dès qu'il est capable de faire des demandes avec des gestes ou des mots, encouragez-le à exprimer ses besoins à d'autres adultes.

Vous pouvez par exemple l’inciter à demander quelque chose à la personne qui le garde, un membre de la famille, ou une caissière dans un magasin. À force de le faire, il prendra suffisamment confiance en ses capacités et comprendra qu'il peut avoir un échange positif avec un autre adulte.

Que faire s'il reste muet malgré tout ?

Même si votre enfant choisit de ne pas parler, ne le punissez pas pour qu'il garde un souvenir positif de l'échange. Ne l'excusez pas non plus auprès de l'adulte mais encouragez-le à poursuivre ses efforts, même s'il a fait uniquement un sourire.

De façon générale, montrez lui l’exemple en commentant à voix haute vos gestes ou vos pensées en présence de votre enfant ou bien décrivez ses gestes pour le familiariser avec le langage : « on met le bras dans la manche, tu donnes à manger à ta poupée, tu mets le cube bleu sur le cube jaune » . En présence d'inconnu, n'hésitez pas à montrer et parler des choses qui l'intéressent à la personne pour lui donner envie de faire la même chose.

En savoir plus : "Et si on se parlait ? (3-6 ans): Le petit livre pour aider les enfants à parler de tout, sans tabou", de Andréa Bescond et Mathieu Tucker, éditions HarperCollins.