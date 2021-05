Les garçons prématurés vieillissent plus vite

L'ESSENTIEL Les garçons nés prématurément ont un âge biologique plus avancé une fois adultes

On ne retrouve pas cette différence chez les bébés prématurés de sexe féminin

Naître prématurément a des conséquences sur le long-terme. Des chercheurs de l’université McMaster, au Canada, le démontrent dans une étude parue dans la revue Pediatrics. Ils ont démarré leurs travaux en 1977, et ont suivi l’évolution des bébés nés prématurément jusqu’à aujourd’hui. En comparaison aux garçons nés à terme, et avec un poids dans la moyenne, les garçons nés prématurément et étant de poids faible, ont un âge biologique plus avancé des années plus tard.

Un constat valable uniquement pour les garçons

Les scientifiques canadiens se sont intéressés aux bébés de poids extrêmement faible à la naissance, c’est-à-dire ceux qui pèsent moins d’un kilo. Sachant qu’une naissance prématurée génère un stress physiologique important chez ces nourrissons, ils ont étudié l’évolution de leur état de santé jusqu’à 30 et 35 ans. Pour déterminer leur âge biologique, ils ont analysé différentes cellules grâce à des prélèvements buccaux. D’après leurs conclusions, les garçons nés prématurément, avec un poids très faible, vieillissent plus rapidement que les autres garçons : ils ont plus vieux de 4,6 ans en terme d’âge biologique. Chez les filles, il n’y avait aucune différence entre celles nées prématurément, avec un poids faible, et les autres. "Même si nous ne savons pas exactement d’où vient cet accélération du vieillissement biologique chez les garçons prématurés de faible poids, cela suggère que le contexte prénatal a un rôle important dans le vieillissement", constate Ryan Van Lieshouat, l’auteur principal de cette recherche. D’après lui, les garçons seraient plus sensibles au stress pendant la grossesse et pendant le post-partum.

Un plaidoyer pour une meilleure hygiène de vie

Ce vieillissement accéléré est une menace pour la santé de ces hommes. Pour Ryan Van Lieshout, il est primordial qu’ils accordent une attention particulière à leur hygiène de vie pour prévenir l’apparition de maladies. "C’est important que les hommes qui pesaient moins d’un kilo à la naissance le disent à leur médecin et qu’ils travaillent ensemble, avec leurs proches, pour les aider à avoir un mode de vie plus actif", indique-t-il. Une alimentation équilibrée, l’arrêt du tabac, un sommeil de qualité, du sport, la prise en charge du stress contribuent à une meilleure santé, et pourraient limiter l’impact de ce vieillissement prématuré.