Victime d'un arrêt cardiaque durant l’allaitement, elle asphyxie son bébé

La mère aurait alors accidentellement asphyxié son bébé, qu’elle était en train d’allaiter.

C’est une histoire déchirante qui a eu lieu ce lundi à Corrientes, dans le nord de l’Argentine. Gabriel, un père de famille, a retrouvé sa femme et sa petite fille, âgée de seulement 2 mois, mortes chez lui. Dans un récit raconté au média local Todo Noticias (TN), il explique comment il a retrouvé son bébé décédé dans les bras de sa mère, asphyxiée par celle-ci alors qu’elle lui donnait le sein avant de succomber à une foudroyante attaque cardiaque.

Une hypertension sévère

“Je ne peux pas croire pourquoi le destin nous a fait ça. Je dois recommencer ma vie et je ne sais pas comment faire”, a confié cet Argentin de 47 ans. Pourtant, lundi matin, rien ne laissait présager que sa journée allait virer au cauchemar. À 7h30 du matin, il a quitté son domicile pour se rendre au travail, comme il le fait tous les jours, en embrassant femme et enfants. Sa fille aînée est ensuite allée rendre visite à sa grand-mère.

Quelques heures plus tard, la famille a commencé à s’inquiéter que la mère ne vienne pas la récupérer. Gabriel a alors tenté plusieurs fois d’appeler sa femme. Ses coups de téléphone sont restés sans réponse, jusqu’à ce que son fils de 3 ans décroche pour lui expliquait que sa maman était “en train de dormir et qu’il n’arrive pas à la réveiller”. Le père de famille a “tout de suite pensé au pire”.

L’autopsie en cours

En arrivant chez lui, il a découvert son épouse et sa petite fille Delfina mortes dans le lit conjugal. “Mon bébé était violet et ma femme était froide, a-t-il révélé. C'était horrible. Je ne le souhaite à personne et je ne comprends pas pourquoi cela nous est arrivé.” Une autopsie est en cours pour déterminer les raisons exactes des deux décès. Les premières indications révèlent que la mère, qui souffrait d’une hypertension sévère, a succombé à une crise. Elle aurait alors accidentellement asphyxié son bébé, qu’elle était en train d’allaiter.

Gabriel a souligné que la mère de ses enfants souffrait de dépression depuis la mort accidentelle de son frère cadet au mois de mars. “À la suite de la mort de son frère, Mariana a vécu un événement émotionnel et nerveux très fort, relate-t-il. Elle a eu du mal à bouger pendant six jours après ça.”