Sommes-nous tous influencés par la mémoire collective ?

Des études récentes portant sur l'influence de la mémoire collective montrent qu'elle est intimement liée à notre mémoire personnelle et l'influence pour mieux faciliter nos échanges avec les autres. Notre cerveau a ainsi la capacité de se représenter ce que pense la société d'un événement vécu ou non personnellement.

Qu'est-ce que la mémoire collective ?

La mémoire collective nous permet de nous remémorer un événement ou un souvenir traumatisant pour toute une collectivité. Les commémorations ou les musées en sont un exemple en nous permettant de nous forger des souvenirs communs avec les autres.

Si jusqu'à présent on ignorait son influence sur notre mémoire personnelle, on sait à présent qu'elle se situe très probablement dans une zone commune à l'encodage des événements, c'est-à-dire la mise en mémoire. Cette zone située au milieu de la partie frontale de notre cerveau nous permet de nous représenter ce que pense la société d'un même événement, qu'il est été vécu ou pas.

Quel est son influence sur notre mémoire personnelle ?

Quand on se souvient d'un événement, on réactive ainsi nos propres pensées, mais aussi ce que les autres pensent d'un même souvenir. C'est une façon non seulement de renforcer la cohésion d'un groupe, mais aussi d'enrichir notre mémoire et parfois de modifier notre récit.

Dans le cas d'un événement particulièrement traumatisant comme un attentat par exemple ou une catastrophe naturelle, intégrer le souvenir collectif pourrait permettre d'apaiser le traumatisme et de donner un sens à ce qu'il s'est passé. La victime peut ainsi s'approprier des souvenirs qui ne sont pas les siens pour se sentir appartenir un ensemble. L’utilité de la mémoire collective est probablement à la fois personnelle, sociale et historique.

Source : Gagnepain P. et al. « Collective memory shapes the organization of individual memories in the medial prefrontal cortex », Nature Human Behaviour, published : 16 December 2019. doi:10.1038/s41562-019-0779-z