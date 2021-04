Ronnie Wood survit à un deuxième cancer : encore un miraculé chez les Rollings Stones

L'ESSENTIEL Le pronostic du cancer du poumon est sombre, avec une survie à 5 ans proche de 15%, tous stades confondus.

Beaucoup moins graves, les carcinomes représentent 90 % des cancers de la peau.

Les Rollings Stones fascinent par leur talent musical, mais aussi par leur incroyable résistance physique, malgré une consommation massive d’alcool, de drogues et de cigarettes tout au long de leur carrière. A 73 ans, le chanteur et guitariste Ronnie Wood ne fait pas exception. Après avoir vaincu un cancer du poumon il y a quatre ans, il vient d’annoncer s’être remis d’un deuxième cancer.

Dans une interview accordée au journal The Sun, le 25 avril dernier, le guitariste des Rolling Stones se confie : "j'ai eu à me battre contre deux formes différentes du cancer. En 2017, c'est le poumon qui a été touché et l'année dernière, c'est un carcinome, une sorte de cancer de la peau, que j'ai dû combattre. Aujourd'hui, les médecins sont optimistes", a raconté le musicien de 73 ans. La star est à nouveau en rémission, et se dit prête à reprendre son No Filter Tour avec le reste des Rolling Stones dès que la situation sanitaire le permettra.

Ronnie Wood fumait entre 25 et 30 cigarettes par jour

"C’est vrai que je traverse beaucoup de problèmes en ce moment, mais tout au long de mon rétablissement, j’ai décidé de laisser aller. Et lorsque vous remettez le résultat à votre puissance supérieure, c’est une chose magique… Ce qui doit arriver arrivera, cela n’a rien à voir avec moi. Tout ce que je peux faire, c’est rester positif, être fort et me battre, et le reste dépend de cette puissance supérieure", raconte Ronnie Wood, mystique.

Avant qu’on lui retire un morceau de poumon en 2017, Ronnie Wood fumait entre 25 et 30 cigarettes par jour, et multipliait les cures de désintoxication pour traiter des addictions à l'alcool et à la drogue.