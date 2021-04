Etes-vous un parent trop permissif ?

Un enfant a besoin d'être guidé et encadré pour grandir et construire des repères tout au long de sa vie. Avoir une attitude permissive, parfois en réaction à une éducation trop stricte, démontre souvent l'envie d'être l'ami de son enfant.

Être trop permissif a-t-il des conséquences ?

Si un parent permissif apporte de l'amour et des encouragements à son enfant, il peut aussi avoir du mal à poser les limites et les règles à respecter. Laissé à lui-même, sans encadrement suffisant, l'enfant peut développer une angoisse vis-à-vis de la trop grande liberté qui lui est accordée.

Il peut alors avoir du mal à vivre sa réussite et se décourager facilement devant l'effort, tout en devenant un tyran pour son entourage en voulant tout décider. Comme il vit l'échec comme un rejet, il a du mal à ressentir suffisamment de confiance en lui.

Que faire si vous vous reconnaissez comme parents permissif ?

Un parent permissif a souvent lui-même vécu une éducation stricte qu'il a tendance à rejeter. Appliquer la fermeté nécessaire passe donc par la prise de conscience qu'elle ne fera pas souffrir son enfant si elle respecte ses besoins et qu'elle s'accompagne toujours d'un dialogue et d'explications.

N'hésitez donc pas à mettre des limites, à dire non ou à refuser des choses quand c'est nécessaire, mais toujours de façon constante et logique pour que cela puisse sécuriser et rassurer suffisamment votre enfant. Vous pouvez aussi tout à fait cultiver une relation et un dialogue tout en restant dans votre rôle de parent, sans chercher à être ami avec votre enfant.

En savoir plus : "Parentalité Affirmée - Et si le Capitaine du navire familial, c'était vous ?" de Charlotte Uvira , éditions Happyologie.