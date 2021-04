Comment apprendre le respect à votre enfant ?

Le respect fait partie des valeurs qui peuvent être enseignées très tôt mais qui peut être difficile à comprendre jusqu'à l’âge de 4 ou 5 ans. Du fait de sa maturité cérébrale, l'enfant a du mal à se mettre à la place des autres et comprendre un point de vue différent du sien.

Comment apprendre le respect avant 5 ans ?

Jusqu'à cet âge, l'enfant n'est encore suffisamment mature d'un point de vue développemental pour comprendre que les autres ont aussi un point de vue, des émotions et un désir. Cependant, il n'est jamais trop tôt pour l'encourager à avoir un comportement respectueux, que ce soit envers les autres enfants ou les adultes.

Pour l'aider à tenir compte des autres, vous pouvez lui parler de ce que vous ressentez ou de vos émotions quand il vous fait mal ou qu'il prend un objet qui vous appartient dans un jeu par exemple : « ça me fait mal quand tu me tire les cheveux ». Montrez-lui l’exemple en lui demandant de faire comme vous pour les formules de politesse comme dire « bonjour », « merci » ou « aurevoir ».

Et après 5 ans ?

À partir de cet âge, l'enfant commence à développer une empathie qui l'aide à comprendre l'impact qu'il peut avoir sur les autres. Vous pouvez par exemple lui parler de ses émotions à lui : "Quand il t'a pris ton jouet tu étais triste, et bien c'est pareil quand tu fais la même chose à ton copain".

C'est aussi le moment de lui apprendre à respecter les objets, et en particulier ses jouets et ceux des autres. Encouragez-le à ranger et à prendre soin de son environnement, et n'hésitez pas à utiliser l'exemple de son doudou préféré pour l'aider à respecter les objets des adultes : "tu ne voudrais pas qu'on abîme ton doudou, c'est la même chose pour la lampe de mamie".

En savoir plus : "J'aide mon enfant à grandir dans le respect", de Aliette de Panafieu, éditions Eyrolles.