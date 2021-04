Offensive commerciale : le CBD est-il vraiment bon pour la santé ?

L'ESSENTIEL En France, on recense déjà un peu plus de 400 boutiques de CBD, et ce marché est en pleine croissance.

Si la vente de CBD est tolérée, la production en France est toujours interdite.

- Pourquoi docteur - Qu’est-ce que le CBD et quels sont ses effets ?

Amine Benyamina - Le CBD, ou cannabidiol, est un cannabinoïde contenu naturellement dans la plante de cannabis. Actuellement, les effets reconnus sont des effets protecteurs vis-à-vis des troubles de conversion psychotique et des pathologies psychiatriques. Lorsqu’il est prescrit ou administré, on lui retrouve des effets de détente, de relaxation et d’amélioration du sommeil.

- Légal ou illégal, faut-il en consommer ? Si oui, dans quels cas ?

Il n’est pas interdit mais y a un flou juridique. Il y a un arrêté qui a été rendu par une instance juridique européenne qui autorise la consommation du CBD à condition de ne pas dépasser 0,2% de THC. En vérité, c’est sur un échantillon de plante cultivé, donc c’est assez peu clair. Tant que la réglementation n’est pas claire et que la consommation n’est pas encadrée, je ne le prescris pas et je ne le préconise pas.

- Quelle est votre position sur l’ouverture de boutiques de CBD ?

Pour ma part, c’est tout et n’importe quoi. Ils se positionnent dans la perspective d’une légalisation, ce qui peut se comprendre d’un point de vu mercantile ou pécuniaire. Mais d’un point de vue sanitaire, il faut créer une filière française bien spécifique et bien préciser dans le texte de loi ce qui est autorisé. A partir de là, on pourra libéraliser et encadrer la consommation de CBD pour des raisons thérapeutiques ou cosmétiques, ou même pour une consommation à usage personnel.

- Peut-on devenir addict au CBD ? Quels sont les dangers ?

Non, en théorie on n’est pas addict au cannabidiol, car il n’y a pas d’effets psychotropes. Cependant, on ne connait pas encore bien les effets sur la santé, car ces produits sont récents. A priori, il n’y a pas de risque, mais il est toujours utile de savoir ce que l’on consomme, à quelle quantité et sur quelle population. C’est l’avenir qui nous le dira.

